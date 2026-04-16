Okul saldırıları sonrası İstanbul'da eğitimciler sokağa indi: 'Patronların, tarikatların bakanı Yusuf Tekin istifa!'

16.04.2026 12:19:00
Ufuk Sepetci
Son dakika haberi... Türkiye'de 2 gün arayla düzenlenen okul saldırıları, eğitimcileri sokaklara döktü. İstanbul'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Eylemde, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa" sloganları atıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta 2 gün arka arkaya okullara yönelik düzenlenen saldırılar ve eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğinin hiçe sayılması, eğitim dünyasını ayağa kaldırdı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"OKULLARDA ŞİDDETE SON" SLOGANLARI

Ellerinde "Okullarda Şiddete Son", "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim" yazılı dövizler taşıyan kitle, sık sık sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi.

"ÖĞRETMEN DÜŞMANI YUSUF TEKİN İSTİFA"

Eğitim sendikaları, “Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa” ve "Patronların, tarikatların bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganları attı.

OTURMA EYLEMİNE BAŞLADILAR

Polis barikatı ile karşılaşan eğitimciler, oturma eylemine başladı. Alanda "Barikatı aç" sloganları atıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE EYLEMDE

Öte yandan üniversite öğrencileri de, okul saldırılarına karşı sokağa çıktı.

Galatasaray Üniversitesi'nden sloganlarla ve pankartlarla Beşiktaş Meydanı'na yürüyen üniversite öğrencileri kameraya yansıdı.

