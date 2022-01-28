Okula devam etmeyen öğrencilerin izi sürüldü: Medreselere gönderiliyorlar

28 Ocak 2022 Cuma, 16:17

İzmir Konak'a bağlı Emir Sultan Mahallesi'nde, zorunlu eğitim kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Orta Öğretim Okulu’na gitmesi gereken 7-15 yaş arası çocuklardan 61 öğrencinin aylardır okula gitmediği belirtildi.

İzmir'in yerel gazetelerinden Ege’ye Bakış’a konuşan Mahalle Muhtarı Hüseyin Heptepe, bazı çocukların ise okul yerine Kuran kursu diye tabir edilen medreselere gittiğini iddia etti.

OKUL YERİNE MEDRESELERE GİDİYORLAR

Çoğunluğun yoksul ailelerin oturduğu Emir Sultan'da, mahalle muhtarı konu ile ilgili konuştu. Heptepe, "Yaklaşık 3 ay önce Barbaros Hayrettin Paşa Ortaöğretim Okulu Müdürü Hakan Bey muhtarlığımıza geldi. Devamsızlık yapan öğrencilerin raporlarını muhtarlar vasıtasıyla seçmene tebliğ edelim dedi. O raporları aldık. Okulda okuyan 550 öğrenciden 61 öğrencinin gitmediklerini öğrendik. Diğer mahallelerde de benzer durumların olduğunu gördük. Okula gitmeyen öğrencilerin ailelerine, ben ve azalarımla beraber tek tek gitmeye başladık. Gerekçelerini araştırdık. Çoğunluğu maddi yetersizlikten dolayı çocuklarını okula gönderemediklerini söyledi. Bu öğrencilerin bazılarının medreselere gönderildiği bilgisini aldık. İzmir Büyükşehir Daire Başkanlığından bu çocukları okula geri kazandırabilmek için maddi ve kıyafet yardımı talebinde bulunduk" dedi.

Yardımların yetersiz ve devamlılığının olamayacağını söyleyen Heptepe; "Biz sürdürülebilir eğitim istiyoruz. İl Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmiş rehber öğretmenlerin çocukların sorumluluğunu üstlenmesini ve durumu takip etmelerini istiyoruz. Nedenlerinin daha da dibine kadar araştırılmasını, çocukların tekrardan okula kazandırılmasını umut ediyoruz" açıklamasında bulundu.

EĞİTİM-SEN: DEVLET VE MEB MÜDAHALE ETMELİ

Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, "Son yıllarda belirgin şekilde artan eğitimde ticarileşme ve eğitimi dinselleştirme uygulamaları, çocuk ve gençlerin dini cemaat ve vakıfların kreşlerine, yurtlarına ve kurslarına yönlendirilmesi I.yarıyılda da hız kesmeden devam etmiştir. Yoksul mahallelerde, dezavantajlı bölgelerde bulunan okullarımızda bu duruma bağlı olarak kitlesel sürekli devamsızlıkların yaşandığını görmekteyiz. Ekonomik kaygılar, ailenin geçimini sağlamak üzere her bireyin çalışmak zorunda kalması, cemaat ve tarikatların yoksul mahallelerde açtıkları merdiven altı kurslara çocukların ve gençlerin yönlendirilmesi devamsızlıkların temel nedenleri olarak değerlendirilmelidir. Çocukların ve gençlerin eğitim hakkından yoksun kalmaları bir yönüyle hak ihlalidir. Devletin, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda yaşanan devamsızlıklara hızla müdahale ederek zorunlu eğitim çağındaki her bireyin anayasa ve yasalarca güvence altına alınan eğitim hakkından kesintisiz yararlanması sağlanmalıdır. Devamsızlık nedenleri konusunda çalışmalar yürüterek ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi, merdivenaltı kursların kapatılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



