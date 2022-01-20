Barış Pehlivan yazdı: Çocuklarımızı ele geçirecek kanun: Önce Bilal Erdoğan şimdi de tarikatlar mı?

20 Ocak 2022 Perşembe, 10:18

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Çocuğunuzu ele geçirme kanunu" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerine AKP’nin Meclis’e gelen teklifine dikkat çekti. AKP'nin teklifinde, "Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’nca seçilirler” ifadesinin kanundan çıkarılmak istendiğini belirten Pehlivan, "Bu da şu demek oluyor: Öğretmenleri başka kurumlar seçecek! Nurcu ve Nakşi tarikat vakıflarıyla, TÜRGEV ve ENSAR gibi kurumlarla sürekli protokol imzalayan MEB, okuldaki öğretmenin seçimini de onların eline bırakmaz mı" diye sordu.

Pehlivan yazısının devamında, "Hani 'Tarikatlar kapatılmasın, denetlensin'diyenler var ya... Biri de çıkıp bu yeni kanunla devletin eğitimi denetlemekten vazgeçtiğini görmüyor" diye belirtti.

Öte yandan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmasının ve yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın, Bilal Erdoğan’ın doğrudan tanıdığı, bildiği, desteklediği bir isim olduğu ifade etmişti.



Pehlivan'ın yazısı şöyle: