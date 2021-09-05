Gerici derneklerin önünü açmak için MEB'den yönetmelik

05 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de, vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait üniversite yurtlarında kalan öğrenciler için yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı. Böylece 8 Kasım 2017’de yayımlanan eski yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmış oldu. Eski yönetmelikte, yardım için yapılacak başvuruda aranan şartlar vurgulanmış ve “yurt işletilmesine dair MEB’den kurum açma izni ve çalışma ruhsatı almak, dernekler için kamu yararına çalıştığına, vakıflar için de vergi muafiyeti tanındığına dair karar”, şartlar arasında yer almıştı. Ancak yeni yönetmelikte bu üç şart da yer almadı. Böylece, yardım yapılacak yurtlar için “MEB’den izin ve çalışma ruhsatı almak” şartı yönetmelikten çıkarılmış oldu. Eski yönetmelikte başvuru için istenen belgeler sıralanırken, yeni yönetmelikte yalnızca “gerekli belgeler” denilmesi dikkat çekti.

DENETİMLER İÇİN SÜRE BELİRTİLMEDİ

Eski yönetmeliğe göre denetimler, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri tarafından “gerek ve ihtiyaç duyulması halinde” gerçekleştiriliyordu. Yeni yönetmelikte ise “gerek ve ihtiyaç duyulması halinde” ibaresi çıkarıldı. Ancak denetimler için belirli bir süre ya da şart belirtilmedi. Ayrıca eski yönetmelikte yer alan “gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da usulsüzlük yaptığı tespit edilen vakıf ve derneklere” ilişkin yaptırım hükümleri de çıkarıldı.

PUANLAMA SİSTEMİ GETİRİLDİ

Yeni yönetmelikte, bu vakıf ve derneklerin beslenme ve barınma yardımından faydalanabilmesi için “vakıf senedinde yurt veya eğitim faaliyetlerinin yer alması, en az 2 yıldır yurt hizmeti veriliyor olması, en az 3 ilde ya da İstanbul, Ankara veya İzmir’de toplam 3 yurdunun bulunması ile ülke genelinde en az bin kapasiteli yurt hizmeti veriyor olması” şartları getirildi. Bu vakıf ve yurtlara yardım verilmesi sırasındaki değerlendirme ise kapasite gibi konularda puanlama sonucu belirlenecek ve puanlama sıralamasına göre öncelik verilecek yapılacak. Böylece, yeterli şartları taşımayan vakıf ve derneklerin yurtlarına beslenme ve barınma yardımı yapılmayacak. Bu da iktidara yakınlığıyla bilinen, şartları taşıyan ve milyonlarca lira aktarıldığı bilinen İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜRGEV ve TÜGVA gibi yurtlara yardımın devam edeceği anlamına geliyor.

‘GERİCİ DERNEKLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK’

Yeni yönetmeliğe ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye ait olan ve devlet imkânları ile yaptırılan yurtların, devlet bünyesine alınmak yerine başka vakıf ve tarikatların işletimine açıldığını anımsattı. Yardım yapılabilmesi için belirlenen şartlara işaret eden Yıldırım, “FETÖ yurtlarının başka tarikat ve vakıflara devredilmesi nedeniyle o tarikat ve vakıfların, şartları kolayca karşılayabileceğini” söyledi. Yıldırım, “Şartlar, üniversitelerde akademik personel alımı ilanlarındaki nokta atışı dediğimiz adrese teslim şartlara benziyor. Bu açıdan baktığımızda düzenlemenin planlı olduğunu; hangi kurum, kuruluş, tarikat ve vakıfların başvurabileceğinin önceden tespit edildiğini ve genellenmiş gibi görülse de adrese teslim şartlar olduğunu düşünüyoruz. Gerici dernek ve vakıfların bir şekliyle önünü açmak ve hareket alanını zenginleştirmek için atılmış bir adım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İPTAL BAŞVURUSU YAPILACAK’

Sendikanın hukuk biriminin çalışmalara başlayacağını ve gereken itiraz ve iptal başvurusunun yapacağını kaydeden Yıldırım, iktidara yakın vakıf ve derneklere eskiden büyükşehirler aracılığıyla kaynak aktarıldığını anımsatarak, “Yeni yönetmelik, özellikle büyükşehir belediyelerinin el değiştirmesi sonucu olanak ve kaynak aktarımının kesilmesi nedeniyle mali olarak zor duruma düşen dernek ve vakıflara, AKP iktidarının can simidi olmaya çalışması olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.