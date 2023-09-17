Okulda imama onay verilmişti... ÇEDES Projesi AYM'ye taşındı!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:20

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ve okullara din görevlisi atamanın yolunu açan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) protokolünü yargıya taşıdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme sonucunda il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkındaki dosyanın “işleme konulmaması” yönünde karar verdi. Karara göre ÇEDES Projesi laiklik ilkesine aykırı bulunmadı.

AYM’YE BAŞVURU

Söz konusu duruma ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı avukat Tacettin Çolak, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe adına Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Dilekçede, anayasanın ‘hak arama hürriyeti’ başlıklı 36. maddesi ve ‘temel hak ve hürriyetlerin korunması’ başlıklı 40. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘adil yargılanma hakkı’ başlıklı 6. maddesi ve ‘etkili başvuru hakkı’ başlıklı 13. maddesinin ihlal edildiği belirtildi. Çolak, “hak ihlallerinin tespiti ile birlikte ihlallerin giderilmesi ve hukuka aykırı olarak verilen işleme konulmama kararının ortadan kaldırılarak suç duyurusu hakkında etkin soruşturma yürütmek üzere kararın bir suretinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesini” talep etti.

(Tacettin Çolak)

‘DUR’ DENMELİ

Cumhuriyet’e konuşan Çolak, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, anayasanın laiklik ilkesinin tahrip edilmesine karşı kendiliğinden harekete geçmesi gerekirken bu asli görevini yapmadığı gibi bizim yaptığımız suç duyurusunu ‘soyut ve genel iddia’ diyerek işleme koymamakla görev suçu işlemektedir. Yargı organında görev alanlar yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludurlar. Anayasa Mahkemesi’nin, anayasaya sadık kalıp bu hukuksuzluğa dur demesini ummak istiyoruz” dedi.