Okullara art arda saldırılar... CHP'nin 'okul güvenliği'ne ilişkin tüm önergeleri reddedildi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırılar ile ilgili konuştu.

Emir, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta Meclis'te bu konuları konuşacağız; çok katmanlı, çok boyutlu, çok yönlü bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu, bu sorunun giderek büyüyeceğini, acilen önlem almamız gerektiğini, bu sorunun nedenlerinden başlayarak çözüm yollarına ciddiyetle ulaşmamız gerektiğini söylüyoruz. Bunun içerisinde sosyal çürüme, eğitimin içinin boşaltılması ve sosyal devletin olması gerektiği gibi işlevsel olmayışı önemli bir etken; artan yoksulluğun, işsizliğin ve buna bağlı aile içi sorunların, şiddetin, psikolojik sorunların ve buna eşlik eden diğer problemlerin okullardaki şiddeti körüklediğini elbette ki öngörmek hiç de zor değil. Bununla birlikte sosyal medya ağlarının, dijital içeriklerin, televizyonlardaki dizilerin, çocuklarımızın maruz bırakıldığı oyunların her birinin gözden geçirilmesi şarttır. Bu meselenin bir tane çözümü, bir tane sihirli değneği yok ama en önemlisi devletin mutlaka okullardaki güvenlik önlemlerini alması gerekiyor."

"BAKAN SORUMLUDUR"

Emir, "Açıklıkla ifade etmeliyim ki Yusuf Tekin, AKP'nin gördüğü ve Türkiye'ye tanıttığı en kötü Milli Eğitim Bakanıdır. Muhtemeldir ki o bizim bu eleştirilerimizden memnun oluyor; çünkü Cumhurbaşkanının bir alışkanlığı olduğunu biliyoruz. Biz bir bakana ne kadar yüklenirsek onun yeri o kadar pekişiyor. Ama Cumhurbaşkanının anlaması lazım; bu bakanla Milli Eğitim yönetilemez, yönetilemiyor. Yusuf Tekin'in rektörlüğünün, profesörlüğünün hileli olduğunu, karma eğitime karşı olduğunu biliyoruz. Çocuk işçiliğini ve çocuk iş cinayetlerini büyüten bir bakan olduğunu, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' programı ile tarikatları okullara sokan kişi olduğunu da biliyoruz. Ayrıca bütün aklının, fikrinin o kurduğu Cihannüma Vakfı'nın derneğinin bir uzantısı olarak Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle, Mustafa Kemal'le mücadele etmek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Ama hiç olmazsa rakamlara baktığınızda güvenlik meselesinde artık gerçekten ciddi olma ve sorumluluk taşıma zamanı gelmiştir. Bakan bir an evvel istifa etmelidir. Bu bakan sorumludur, bu bakan hiçbir önlem almamış olması dolayısıyla birinci derecede sorumludur" diye konuştu.

Emir, okullara 75 bin hemşire, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi alınması gerektiğini ve böylelikle 250 bin kişinin 224 milyar lirayla istihdam edilebileceğini belirtti.

"HEPSİ İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİNİN OYLARIYLA REDDEDİLMİŞ"

Partisinin okullarda yaşanan olaylarla ilgili TBMM'de yaptığı çalışmalara ilişkin rakamları paylaşan Emir, "Bakın buradaki rakamlar; okulların güvenliği ile ilgili biz 63 soru önergesi, 10 kanun teklifi ve 26 araştırma önergesi verdik. Hepsi iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiş" dedi.