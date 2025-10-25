Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okullara 'Erdoğan posteri' talimatı: 'Atatürk, hiçbir makamla kıyaslanamaz'

25.10.2025 11:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Milli bayramlarda okullara Türk Bayrağı’nın yanına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin asılması talimatına Eğitim-İş'ten tepki geldi. "Bu uygulama, kamu kurumlarının siyaset üstü yapısına ve devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırıdır" denilen Eğitim-İş açıklamasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir makamla kıyaslanamaz" vurgusu yapıldı.

Ülke genelindeki ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, okullara milli bayramlar ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Türk Bayrağı'nın yanında Atatürk posteri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterinin asılması yönünde bir talimat verdiği bildirildi.

Okul müdürlerinin bulunduğu WhatsApp gruplarından gönderildiği belirtilen talimat büyük tepkiye neden oldu.

Eğitim-İş Sendikası'ndan uygulamaya tepki olarak bir açıklama yapıldı. Okulların partilerin propaganda yeri olmadığı vurgulanan açıklamada, "Bu uygulama, kamu kurumlarının siyaset üstü yapısına ve devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir makamla kıyaslanamaz. Atatürk posteri ile yürürlükteki partili Cumhurbaşkanı’nın posterini aynı düzlemde konumlandırmak, hem tarihsel gerçeklerle hem de devlet geleneğiyle bağdaşmamaktadır" denildi.

"ASILMASI GEREKEN SEMBOLLER BELLİDİR"

Eğitim-İş açıklamasının tamamı şöyle:

"Dün akşam saatlerinde, tüm ülkede ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürlerinin bulunduğu WhatsApp gruplarına attıkları yazı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılması yönünde talimat vermiştir. Bu uygulama, kamu kurumlarının siyaset üstü yapısına ve devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir makamla kıyaslanamaz.

Atatürk posteri ile yürürlükteki partili Cumhurbaşkanı’nın posterini aynı düzlemde konumlandırmak, hem tarihsel gerçeklerle hem de devlet geleneğiyle bağdaşmamaktadır. Milli bayramlarda asılması gereken semboller bellidir:

Türk Bayrağı ve Atatürk posteri. Bu iki simge, Cumhuriyetimizin temelidir. Bunun dışına çıkmak, devletin bütün kurumlarını siyasal bir görüntüye büründürmek anlamına gelir.

Eğitim-İş olarak,

•⁠ ⁠Kamu kurumlarının tarafsızlığını zedeleyecek,

•⁠ ⁠Öğretmenleri, idarecileri ve öğrencileri siyasetin gölgesine sokacak,

•⁠ ⁠Atatürk’ün manevi mirasını zayıflatacak hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz.

Eğitim emekçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizin kurucusuna duyduğumuz saygıyı, hiçbir siyasi otoritenin talimatıyla değil, gönülden gelen bir bağlılıkla gösteririz. Bu nedenle 29 Ekim 2025 itibarıyla uygulanması istenen söz konusu talimatın geri çekilmesini talep ediyoruz. Atatürk’ün adının ve bayrağımızın yanına siyasal kimliklerin değil, ancak milletimizin ortak değerlerinin yakışacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Yaşasın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Atatürk Devrimleri!"

