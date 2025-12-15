'Okullarda su akmıyor' demişti... CHP'li Deniz Yücel'den Bakan Tekin'e tepki

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sözleri yeni bir tartışma yarattı.

Tekin, CHP’li belediyelere yönelik eleştirisinde “İzmir’in okullarında sabun var ama çeşmelerinde su akmıyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya yanıt, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'den geldi. Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “İzmir’in okullarında su akmıyor” açıklaması gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Sorun ne İzmir’dir ne de yerel yönetimler. Sorun, kamusal eğitimi bilinçli biçimde kaynak­sız bırakan siyasi tercihlerdir." dedi.

"TUVALET KÂĞIDI YOKTUR, A4 KÂĞIDI YOKTUR"

Yücel, en temel ihtiyaçların bakanlık tarafından karşılanmadığını da belirterek, "Devlet okullarında bugün tuvalet kâğıdı yoktur, A4 kâğıdı yoktur. En temel ihtiyaçlar dahi Bakanlık tarafından karşılanmamakta, okullar velilerin bağışlarına mahkûm edilmektedir. Bu tablo, eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarılıp, adım adım paralı ve eşitsiz bir sisteme dönüştürüldüğünün açık göstergesidir. Bütçeyi eğitime değil, tarikatlara aktarıp sonra da sorumluluğu öğretmene, veliye, belediyelere yıkmak siyasi bir tercihtir. Kamusal eğitimi bitiren bu anlayış değişmeden, okullardaki hiçbir sorun çözülmeyecektir" ifadelerini kullandı.