'Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor' demişti: Kadın öğretim görevlisinin odasını bastı, gözaltına alındı

29 Kasım 2022 Salı, 10:07

Akademi dünyası, bir profesörün kadın öğretim görevlisinin odasını basıp taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla çalkalandı. Skandalın adresi Kocaeli Üniversitesi oldu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K'ye iddiaya göre tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Arı, Ş.K'nin üniversitedeki odasında yaşandığı iddia edilen olayın ardından gözaltına alındı.

kocaeligazetesi.com.tr'den Cihat Polat'ın haberine göre, Ş.K. ifadesinde Arı'nın telefonuna el koyup kendisini "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırım" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.

"OKUMA ORANI ARTTIKÇA BENİ HAFAKANLAR BASIYOR"

Bülent Arı, geçmişte de katıldığı bir canlı yayın programında "Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim" ifadeleriyle tepki çekmişti.

Arı, tepkilerin ardından o dönem görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmişti.