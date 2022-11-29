'Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor' demişti: Kadın öğretim görevlisinin odasını bastı, gözaltına alındı
"Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor" sözleriyle hatırlanan Prof. Dr. Bülent Arı, iddiaya göre Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan bir kadın öğretim görevlisinin odasını basıp tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Arı, ihbar üzerine gözaltına alındı.
Akademi dünyası, bir profesörün kadın öğretim görevlisinin odasını basıp taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla çalkalandı. Skandalın adresi Kocaeli Üniversitesi oldu.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K'ye iddiaya göre tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Arı, Ş.K'nin üniversitedeki odasında yaşandığı iddia edilen olayın ardından gözaltına alındı.
kocaeligazetesi.com.tr'den Cihat Polat'ın haberine göre, Ş.K. ifadesinde Arı'nın telefonuna el koyup kendisini "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırım" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.
"OKUMA ORANI ARTTIKÇA BENİ HAFAKANLAR BASIYOR"
Bülent Arı, geçmişte de katıldığı bir canlı yayın programında "Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim" ifadeleriyle tepki çekmişti.
Arı, tepkilerin ardından o dönem görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmişti.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Erdoğan'a 'darbeci' dediler
- A Haber: Adana'da petrol bulundu