Squid Game oyuncusu cinsel tacizle suçlanıyor
Güney Kore’nin dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisinin oyuncusu O Yeong-su, cinsel tacizle suçlandı.
Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game’de yer alan 78 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor.
O ise bu iddiaları reddetti.
O Yeong-su, Altın Küre’de yardım erkek oyuncu ödülünü kazanan ilk Güney Koreli oyuncu olmuştu.
Yonhap haber ajansına göre şikayetçi kadın ilk defa polise geçen yıl Aralık ayında gitti, ancak dosya Nisan ayında açılmadan kapandı.
Ajansın haberine göre şimdi ise savcılık şikayetçi kadının isteği üzerine dosyayı tekrar açıyor.
O’ya tutuklama talebi yöneltilmeden cinsel taciz suçlaması yöneltildi.
AFP haber ajansının yerel medyadan toparladığı haberlere göre Seul’daki Kültür Bakanlığı, suçlamanın üzerine O’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayınlamayı kesti.
O, insanların yüksek bir para ödülü için hayat ve ölüm arasında yarıştığı Squid Game’deki en yaşlı oyuncuyu canlandırıyordu.
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