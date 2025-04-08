Olağanüstü kurultayda yeniden genel başkan seçilen Özel, PM seçimlerinde de tam destek aldı: Özel’e tam destek

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

Yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’in 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için sunduğu anahtar liste de delegelerin desteğini aldı ve listedeki tüm isimler fire vermeden seçildi. Yeni seçilen listeyle CHP Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) iki kişi liste dışı kaldı. Cumartesi günü yapılacak toplantıyla oluşturulacak yeni MYK’de sadece bu iki ismin yerine birilerinin gelmesi, onun dışında değişiklik yapılması beklenmiyor. Liste dışı kalan CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’in yerine Namık Tan’ın MYK’de yer alacağı iddia ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kayyum riskine karşı yaptığı 21. Olağanüstü Kurultay’ında yeniden gelen başkan seçildi. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan Parti Meclisi seçimleri için ise Özel’in anahtar listesi ile yönetimi eleştiren partililerin yer aldığı Denge ve Dayanışma Listesi yarıştı. Özel’in 60 kişilik listesi fire vermeden delegenin tam desteğini aldı. Delegenin Özel’e bu desteğini değerlendiren parti kurmayları “Olağanüstü koşullarda bir kurultay yapmıştık. Partimize bir kayyum riskinden söz etmiştik. Çirkin iftiralara maruz kalmıştık. Günün sonunda delegelerimiz hem genel başkanımıza hem parti yönetimine tam desteğini verdi. İktidara CHP’yi dizayn edemeyeceği, kayyum atayamayacağı mesajını verdi. Bir darbe girişimini bertaraf etti. CHP tarihinde az görülür bir destekle, anahtar listenin tamamını olduğu gibi kabul etti. Bundan sonra bize düşen de delegenin bize verdiği bu desteğin hakkını vermek. Birlik içinde mücadelemizi büyütmek” diye konuştu.

‘MYK DAHA İDARİ OLABİLİR’

Oylama sonucu ortaya çıkan tabloyla önceki PM’den 10 kişi liste dışı kaldı. MYK’de yer alan Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Volkan Demir de liste dışı kalan isimlerden oldu. Uzgel’in yerine listeye yeni giren isimlerden Namık Tan’ın geleceği konuşulurken, Demir’in de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçeceği belirtildi. MYK’de bunun dışında büyük bir değişiklik olmayacağını söyleyen parti kurmayları “Cumartesi günü yeni PM toplanacak. Orada Genel Başkan yeni durumu açıklayacak ancak MYK’de giden isimlerin dışında bir değişiklik beklenmiyor. Gölge Kabine’nin bir süre sonra yapısı değişebilir. Mutlaka bakanlıklarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Ancak şimdi seçim kampanyası için Cumhurbaşkanlığı Ofisleri açacağız. Orada görev alanlar olacaktır. Yine Ekrem Bey’in çalışma arkadaşları da o süreçte aktif olacak. Daha dinamik bir süreçte olacağız. Yani MYK biraz daha idari bir yapı haline dönüşebilir. Şu an için belirli bir durum yok” bilgisini paylaştı.

SALICI’NIN LİSTESİ ‘YEDEKTE’ KALDI

Öte yandan; PM seçimlerinde en çok oyu alan isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz oldu. En çok oy alan kadın PM üyesi de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci oldu. PM’ye yeni giren Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Bahadır Erdem gibi isimler de dikkat çekti. Özel’in listesini delemeyen CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’nın çıkarttığı Denge ve Dayanışma Listesi’nin adayları PM yedek listesinde yer aldı. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi isimler Salıcı ile beraber yedekte kaldı.

YDK’DE HİÇ DEĞİŞİKLİK YOK

Partinin Yüksek Disiplin Kurulu için yapılan seçimlerde 15 kişilik YDK değişmeden tekrar seçildi.