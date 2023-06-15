Ombudsman, fazla mesaiye hükmetti
CHP'li Murat Emir; Sağlık Bakanlığı’nın, sağlıkçıların icap nöbetine karşılık gelen fazla mesai ücretlerini ödemediğini vurgulayarak, “Bakanlık, bin dereden su getiriyor. Ama bu oyun, sonunda kamu denetçisine takıldı” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir; Tekirdağ Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sigara denetimlerinde görevlendirilen ve hafta içi ile hafta sonu farklı saatlerde icap nöbeti tutmasına karşın mesai ücreti ya da izin talebi karşılanmayan bir sağlık çalışanının sorununu Meclis gündemine taşıdı.
Emir, kamu denetçiliğinin (Ombudsman), sağlık çalışanının şikâyetini haklı bulduğunu ve personelin icap nöbetinde bulunduğu saat kadar cetvel tutularak taleplerinin karşılanması gerektiği yönünde karar verdiğini söyledi.
(Murat Emir)
Emir, kararda icap nöbetinde göreve hazır beklenilen sürelerin de çalışma süresi olarak kabulünün gerektiğinin vurgulandığına işaret etti.
Emir, “Sağlık Bakanlığı, bin dereden su getiriyor. Ama bu oyun, sonunda kamu denetçisine takıldı. Bu kararın örnek olmasını bekliyoruz” dedi.
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