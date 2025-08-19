Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: 'Hezeyandan başka bir şey değil'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özgür Özel'in dün Aydın'da gerçekleşen mitingde AKP ve Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine yanıt veren Çelik, "Sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir" diyen Ömer Çelik, "Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır" dedi.

CHP liderinin "siyasi acziyet" sözünü hatırlatan Ömer Çelik, "'Siyasi acziyet' Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir" ifadesini kullandı.

"GERÇEKLERİ ÖRTBAS ETMEK ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

"'Siyasi kapkaççılık' yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir."