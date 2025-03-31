Ömer Çelik'ten muhalefete hakaret dolu sözler: Barbarlar ve provokatörler

Yayınlanma: 31.03.2025 - 18:25

Güncelleme: 31.03.2025 - 18:43

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmasının planladığı'' iddiasına şöyle yanıt verdi:

"Türkiye’nin içerisinde ‘siyasi fişleme’ yapıyor. Türkiye’nin dışına konuşurken de önce himaye talep ediyor, himayesine herhangi bir cevap alamadığı zaman da meseleyi siyasi şantaja dönüştürüyor. Sosyalist Enternasyonel açısından baktığınızda esas problem şu ki, Özgür Özel’in konuşmaları, tamamen Avrupa’daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda.

BOYKOT YORUMU: "SOSYAL BÖLÜCÜLÜK"

Sosyalist Enternasyonel’e, sosyalist partiler ve sosyal demokrat partiler üye oluyor. Şimdi CHP’nin neresi sosyal demokrat bir parti. Her türlü siyasi kutuplaşmadan ki Türkiye’de siyasi kutuplaşmanın adresi CHP’dir. Şimdi kahve satılan mekanları, kitap satılan yerleri hedef göstererek, yaptığı şey sosyal bölücülüktür. Doğrudan doğruya bunun adını böyle koyuyorum.

HAKARET DOLU SÖZLER: BARBARLAR VE PROVOKATÖRLER

Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan, medya kuruluşlarına kadar, kitap satılan yerlerden, devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı. CHP Genel Başkanı’nın işi siyasi fişleme değildir. Bu sosyal bölücülük karşısında, vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Tabi meydanlarda demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımıza bizim her zaman saygımız var. Ama vandallık yapan, şiddete başvuran, balta fırlatan, asit döken bu barbarlara ve provokatörlere geçit vermemiz hiçbir şekilde söz konusu olmayacak."

ÖZEL'DEN 'ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NUN KAYYUM OLARAK ATANACAĞI İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü açıklamalarında AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyum olarak atanmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

Özel, konuya ilişkin şunları söylemişti:

“Saraçhane’ye kayyumu yollamak istemişken, adında ‘Adil’ olan, eskiden buranın genel sekreteri Türkiye’nin bakanlık mevkiini işgal etmiş, trolden bozma, siyasetçi olamamış birisi avuçlarını ovuşturup ‘Aman İBB’ye başkan oluyorum…’ dedi. Başbakan koydu olmadı, Meclis Başkanı koydu olmadı, İstanbullu ‘çek elini’ dedi. Bir ‘Ulaştırma Bakanı’ eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar.”