Ömer Çelik'ten trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan AKP'li başkana 'geçmiş olsun' ziyareti

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski AKP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel'in ailesiyle görüştü.

Ömer Çelik'ten trafikte çıkan kavgada bıçakla yaralanan AKP'li başkana 'geçmiş olsun' ziyareti
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AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 18:36

Çelik, dün gece merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde çıkan kavgada yaralanan Yücel'in tedavi gördüğü Çukurova Devlet Hastanesine gitti.

Yücel'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Çelik, anne Emine ve baba Cenker Yücel ile görüştü, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çelik'e ziyaretinde AKP il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Eski AKPAdana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel'in bıçakla yaralanmasına ilişkin şüpheli M.A. (35) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #Ömer Çelik #AKP #bıçak

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