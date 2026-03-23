Ömer Günel tutuklanmıştı: Kuşadası Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Aydın Kuşadası’nda belediye başkanı Ömer Günel’in İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye meclisi, geçici olarak yeni başkanvekilini seçmek üzere toplandı.

Başkan vekilliği seçiminden önce CHP Grubu'nun katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Aydın milletvekilleri katıldı.

YENİ BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP’nin adayı Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Ömer Günel’in yokluğunda Kuşadası Belediyesi yönetimini geçici olarak devralan Demirtaş, meclisi izlemeye gelen partililer tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

DEMİRTAŞ: SÜREÇ GEÇİCİ

Göreve seçilmesinin ardından konuşan Tahsin Demirtaş, sürecin geçici olduğuna vurguladı.

Demirtaş, “Bu bir başkanlık seçimi değil, yanlış anlaşılmasın. Burada hukuksuz bir şekilde cezaevinde bulunan Ömer Günel’in yokluğunda, yalnızca geçici olarak bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Başkanımız Ömer Günel’dir. En kısa sürede tahliye edilerek görevine geri döneceğine inanıyoruz” dedi.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK CHP'DE

Kuşadası Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı da seçim sürecinde belirleyici rol oynadı.

Mecliste CHP’nin 25 üye ile çoğunluğu elinde bulundurması, adayın seçilmesinde kritik bir avantaj sağladı.

Meclisteki diğer partilerin dağılımı ise şu şekilde:

İYİ Parti: 3 üye

AKP: 2 üye

MHP: 1 üye

Bu tablo doğrultusunda yapılan oylamada, CHP’nin adayı Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Başkanvekili olarak seçildi.