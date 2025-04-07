Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmeyi anlattı: 'Halk kuşkulanmakta haklı ama...'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:13

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:40

Ramazan Bayramı'nda İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın "süreç"le ilgili son mesajlarını aktardı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Ömer Öcalan, aynı zamanda amcası olan Abdullah Öcalan'la görüşmesine ilişkin şunları dile getirdi:

“Sayın Öcalan kısmen imkanlar dahilinde bazı Türk kanallarını takip ediyor. Oradan bazı şeyleri kendisi okumaktadır, değerlendirmektedir. Bizim ziyaretimiz bir buçuk saat civarında sürdü. Bir aile ziyaretiydi. Her ne kadar aile ziyareti de olsa birçok şey konuşuldu."

"HEPSİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Ömer Öcalan şöyle devam etti:

"Çözüm üretme, barış inşa etme, ilişki geliştirme önemlidir. Ve biz bu masanın İmralı’da ayakta olduğunu görüyoruz. Yeri gelince tavrını koyan, yeri gelince son derece esnek olan sürecin hassasiyetinin devam etmesi için elinden geleni yapan bir pozisyonda olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Ortadoğu gerçekliğini analiz etti. Suriye’deki, Irak’taki, İran’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde yakından takip ediyor.”

"BEN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Abdullah Öcalan'ın sürece ilişkin kuşkularına da yanıt verdiğini" belirten Ömer Öcalan, şöyle konuştu:

“Kendisine aslında şunu da ilettik. Kürt halkının size inancı son derece nettir. Bu konuda problem yoktur ama bazı kuşkuları vardır. Bu kuşkular sizden kaynaklı değil. Bu kuşkular 2015 çözüm sürecindeki yaşanmışlıklar, 2009'daki yaşanmışlıklar, 93'teki yaşanmışlıklardan kaynaklı insanlarda devlete ve iktidara karşı kuşkular vardır. Buna dönük, 'Halk haklıdır, doğrudur, doğru düşünüyor, durum böyledir ama ben umudumu koruyorum. Bu sürecin yürümesi için elimden geleni yapacağım' dedi."