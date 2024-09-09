Önce Avukat Grubu İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Elif Görgülü'den 'geç kaldık' itirafı: 'Düne göre çok hızlı koşmak zorundayız...'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 15:06

Güncelleme: 09.09.2024 - 15:07

Önce Avukat Grubu tarafından düzenlenen “Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Avukat Sempozyumu”, 7 Eylül Cumartesi günü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sempozyumun açılış konuşmasını Önce Avukat Grubu İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Elif Görgülü yaptı.

“ MESLEĞİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA FAZLASIYLA GEÇ KALDIK”

Konuşmasında, dünyada ve Türkiye’de her alanda, gelişmeler ve revizyonlar giderek artarken, avukatlık mesleğini yeniden konumlandırmakta ve bu mesleğin ihtiyaçlarını karşılamakta fazlasıyla geç kaldıklarını dile getiren İstanbul Barosu Başkan Av. Elif Görgülü, “Avukatı, 60 yıl öncesinin düzenlemelerine ve geleneksel misyonuna hapsetmiş olmamızın; bu meslekten çok şey çaldığını görmezden gelemeyiz. Sağlıktan tutun da mühendislik alanına kadar, bir tarafta başarıları sebebiyle göz bebeğimiz diyebileceğimiz insanları konuşurken, diğer yanda adliyede ve karakolda şiddete uğrayan avukatları konuşuyorsak ortada büyük bir sorun var demektir. Dünya, yapay zeka teknolojisinin hukuk alanında kullanımını hararetli bir şekilde tartışırken biz hala stajyer avukatlarımızın ekonomik kaygılarını; ruhsat parasını nasıl toplayacağını konuşuyorsak ortada bir problem vardır. Özel sektördeki herhangi biri, özel sağlık sigortasına sahipken bir hukukçu Bağ-Kur primini dahi ödeyemiyorsa konuşmamız gereken çok şey vardır” ifadelerini kullandı.

“ MESLEĞİ YENİDEN KONUŞMANIN VE İNŞA ETMENİN ZAMANI”

Avukatlık mesleğini sil baştan yeniden konuşmanın ve inşa etmenin zamanının geldiğini söyleyen Av. Elif Görgülü, mesleğin dünyadaki durumunu, Türkiye’deki eksikliklerin nerede olduğunu, genç avukatların ne istediğini, hangi sorunlarla boğuştuklarını, hatayı nerede yaptıklarını ve çözümü nerede bulabileceklerini inceleyerek ortaya koymalarının gerektiğini belirtti. Görgülü, avukatlara İstanbul Barosu’nun nasıl olacağına birlikte karar verme çağrısında bulundu.

“ MESLEK ÖRGÜTÜNÜ BU KADAR HAREKETSİZ VE ZAYIF BIRAKAN SEBEPLER NELER?”

60 binden fazla mensubu olan bir meslek örgütünün bu kadar hareketsiz ve zayıf bırakan sebeplerin neler olduğuna kafa yormaları gerektiğinin altını çizen Av. Elif Görgülü, “İstanbul Barosunu, günlük kısır tartışmalardan uzak tutarak; sadece hukukun üstünlüğünü savunarak ve konuşarak nasıl güçlü ve marka bir baro haline getirebiliriz bunu tartışalım. Bu sempozyumdan sonra meydana gelecek çıktıların çok değerli olacağını biliyorum. Bunları da dikkate alarak, güçlü bir avukat kimliği yaratılması ve daha sonrasında güçlü bir baronun ortaya çıkması için çalışmaya devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

“ ÇÖZÜMLER ÜZERİNE TARTIŞMAK İSTEDİK”

Görgülü konuşmasında bu yıl neden böyle bir organizasyon düzenlediklerini şu sözlerle anlattı: Bugün, bir kokteyl ortamında ya da bir hafta sonu kahvaltısında da buluşabilirdik. Birbirimize bol tebessümlü selamlar verip, günlük hayattan şeyler konuşup, gruplar halinde masalarımıza çekilip, hoş sohbet bir gün geçirebilirdik. Ertesi gün ise kaldığımız yerden devam eder; ne olacak bu mesleğin hali diye serzenişlerimize devam ederdik. Kulağa hoş gelen, her yıl adeta bir gelenek haline dönüşen, sorunların ve çözümlerin konuşulmadığı, bir grubun içindekilerin birbirini pohpohladığı bir etkinlikten ziyade, belki de birçok kişi için çekici olmayan bir organizasyon düzenlemek istedik. Doğru soruları bulmanın cevapları bulmaktan daha önemli olduğu bilinciyle asıl sorulara odaklandık. Soru ve sorunlarımızı doğru tespit edersek çözümlere giden yolda daha hızlı ilerleriz diye düşündük. Cumhuriyetin İkinci Yüz Yılında Avukat diyerek değerli konuşmacılarla kimliğimizi yeniden hatırlamak, sorunlarımıza ışık tutmak, çözümler üzerine tartışmak ve dünyada neredeyiz, hangi noktadayız diye sormak istedik.”

“ GÜÇLÜ BİR BARO GÜÇLÜ BİR SAVUNMA DEMEKTİR”

Görgülü sözlerini bitirirken şunları ifade etti:

“Biliyoruz ki güçlü bir Baro güçlü bir savunma demektir. Güçlü bir savunma da güçlü bir adalete bizi götürecektir. Bu da ancak ‘vizyon” ve ‘değerlere bağlılık’ ile sağlanabilecektir. İstanbul Barosu’nu bu vizyon ve değerlere götürecek olan ise etkili bir denetim, cesaret, dürüstlük, tutarlılık ve kararlılık olacaktır.”