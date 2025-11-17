Önce itiraz sonra kabul: Hilal Kaplan 1600'den fazla içeriğe erişim engeli kararı aldırdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Hilal Kaplan, hakkındaki 1600’ü aşkın içeriğin erişime engellenmesi için başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği talebi reddetti. Bunun üzerine Kaplan karara itiraz etti.

İtiraz dosyasını ele alan İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği ise erişim engeli talebini kabul etti. Kaplan’ın engelleme başvurusu ikinci hâkimliğin kararıyla hayata geçti.

Buna göre, 633 X gönderisi, 331 Facebook paylaşımı, 78 Instagram gönderisinin erişime engellenmesine karar verildi. Kararda ayrıca Ekşi Sözlük’te Hilal Kaplan ile alakalı 61 entry ve aralarında 161 sayfalık entry girilmiş olan Hilal Kaplan başlığı da dahil 201 sayfa da erişim engeli kararı verilen linkler arasında yer aldı.

Kararda “URL adreslerinde başvuru sahibinin özel hayatını ihlal edici nitelikte ifade ve anlatımlara yer verildiği görülmekle 5651 Sayılı Yasa kapsamında yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” denildi.

Dosyanın İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğine iadesine karar verildi.

CUMHURİYET'TE YER ALAN HABERLERE DE ERİŞİM ENGELİ

Söz konusu erişim engeli kararında Cumhuriyet’te yer alan haberler de yer alıyor. Buna göre, 2017’de yayımlanan ‘Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri’ başlıklı haber ile ‘TRT’de 'Huzur' vardı: Hilal Kaplan'ın aldığı ücret belli oldu!’ haberlerine erişim engeli kararı verildi.