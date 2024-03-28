Öncü: ‘Yönetemeyenleri eleştiriyoruz’

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, “Biz iktidarı eleştiriyoruz. Samsun'u yönetenleri, yani yönetemeyenleri eleştiriyoruz. Sesi başka yerden geliyor. Geçmişte aday adayı olduğu partiyi savunmak, Nilay Hanım'a kalmış. O bize cevap veriyor. O AKP'ye kazandırmaya, bize kaybettirmeye oynuyor. Bu yarış ikili bir yarış. Bu seçim Cumhur İttifakı adayıyla bizim aramızda geçiyor” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:11
Öncü: ‘Yönetemeyenleri eleştiriyoruz’
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CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, Salıpazarı’nda miting düzenledi. Seçim otobüsünden yaptığı konuşmasında yurttaşların geçim sıkıntısı yaşadığına işaret eden Öncü, “Salıpazarı'ndan, gerek Samsun'a gerek diğer illere eğitim için gönderdiğiniz çocuklarınız aç mı yattı, tok mu yattı, okula gitti mi, gidemedi mi? Su parasını, elektrik parasını ödedi mi, ödeyemedi mi? Bu derdi çektiğinizi biliyorum. Geçinmeye çalışan sizlerin Samsun'a ve diğer illere gönderdiğiniz üniversite öğrencisi çocuklarınıza Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yeterli ve sürekli miktarda burs vererek onlara sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

'YÖNETEMEYENLERİ ELEŞTİRİYORUZ'

Samsun’da yaşanan işsizlik, hayat pahalılığı ve ulaşım sorunlarına dikkat çeken Öncü, “Biz iktidarı eleştiriyoruz. Bazıları, bu yarışta ısmarlama anketlerle farklı algılar oluşturmaya çalışıyorlar. İnanın bana daha önce hangi partiye oy ve gönül verilmiş olursa olsun bugünkü gidişattan memnun olmayanların oyuna talibim. Bu bir parti yarışı olmaktan çok, bu belediye başkanlığı yarışı, bu hizmet işi” diye konuştu.

'ONLAR KREDİLERİNİ BİTİRDİLER'

Samsun’a sahip çıkacaklarını belirten Öncü, şunları söyledi:

“Bugün Samsun’u yönetenler, dün Çarşambayı yönetenler yani yönetemeyenlerin ‘Onu yapacağız, bunu yapacağız’ deme şansları yok. Onlar kredilerini bitirdiler. Biz Samsun'u  hak ettiği yere getirmek üzere yola çıktık.  Biz herkese eşit mesafede, adaletli hizmeti getireceğiz. Biz Samsun’u sanayi çöplüğü haline getirtmeyeceğiz. Samsunluya zehir solutmayacağız. Çarşamba'nın kalbine sakladıkları, birinci sınıf tarım arazisi üzerine yaptıkları o kirli santralleri yapmalarına izin vermeyeceğiz. Fabrika atıklarını denize doldurmak istiyorlar. Sizlerle Cevat Öncü olarak o kirli girişimin önünde ilk önce ben duracağım.”


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