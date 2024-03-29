Önde olduğumuz görülüyor, silahlı saldırı gerçekleşiyor

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:47

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:47

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın oğlu ve Memleket Partisi’nin Tarsus adayı M. Ozan Bozdoğan’ın kullandığı makam aracına önceki akşam silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, av tüfeğiyle yapılan saldırının araç kaportasında delikler açtığı belirtildi. Saldırıyı Cumhuriyet’e anlatan Memleket Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celalettin Denli, “Tarsus üzerinde oynanan oyunlar var. Daha önceki adayımız Sayın Haluk Bozdoğan’ın bazı partilerin bir araya gelerek yapmış olduğu itirazlarla seçilme hakkı elinden alındı. Şimdi de bu hain saldırı, atılan kurşun demokrasiye yönelik bir saldırı oldu” dedi. Emniyet güçlerinin olayı araştırdığını kaydeden Denli, “Olağanüstü bir araştırma sürdürülüyor. Önemli olan bu saldırıyı yapanların bulunması ve arkasında kimlerin olduğunun tespit edilmesi” ifadelerini kullandı Denli, “Olayın yaşandığı yer, ücra ve kameralardan uzak bir mahalle. Akşam bir mahalle toplantısında iftar programında yapılan bir girişim. Mahalleye giriş sırasında havai fişekler patladı. Bunlar bizim bilgimiz, programımız dışındaydı. Muhtemelen saldırının sesini baskılamak, dikkat dağıtmak amaçlı planlandı. Bilinçli bir düzen kurulmuş” diye konuştu.

'KIRAN KIRANA YARIŞ'

Saldırının adaylarına değil, Tarsus halkına yapıldığını ve saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Denli, “Haluk bey partimize aday olduktan sonra bütün anketlerde açık ara öndeydi. Bu nedenle itirazlarla, baskılarla adaylığı düşürülmesinin ardından yeni bir aday göstermemiz gerekiyordu. Biz Haluk beyin oğlu Ozan Bozdoğan ile yürüme kararı aldık. Çünkü Bozdoğanlar ailesi olarak girmek zorundaydık. Bozdoğan soy ismi gözükmeliydi. Oğluyla yola çıktıktan sonra rahatsızlıklar hat safhaya çıktı” değerlendirmesinde bulundu. Denli, “Bizim sıradan bir adayla çıkacağımız düşünüldü. Baba oğul sahaya tek yumruk inip mücadele edince korku daha fazla arttı. Kıran kırana bir seçim var” dedi.

'KATLİAM OLABİLİRDİ'

Başa baş bir yarış gittiğini belirten Denli, “Anketlerde şu anda bile öndeyiz. Bu da bazı kesimleri rahatsız ediyor. Karşı taraf rantı ele geçirmek istiyor” ifadelerini kullandı. Denli, “Saldırıyı bir parti veya terör örgütü yaptı diyemeyiz. Ortaya elbet çıkacaktır. Ama saldırı, tamamen cana kastetmek için yapılmış. Çünkü adayımızın oturduğu koltuğun tam hizasına hedef alınmış ve yakıt deposuna 10-12 santimetrelik bir mesafeye nişan alınmış. Çok büyük bir katliam olabilirdi” diye konuştu.

'HİÇBİR ADAY ARAMADI'

Oğlunun aracına silahlı saldırı düzenlenen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise “Üzerimize çok farklı şekilde geliniyor. Bir anket çıkıyor, önde olduğumuz görülüyor, bizi adaylıktan alıyorlar. Önde olduğumuz görülüyor, silahlı saldırı gerçekleşiyor” dedi. Bütün bunların demokrasi ayıbı olduğunun altını çizen Bozdoğan, “Emniyetin bize yardımcı olması gerek. Bu kara lekeyi tek başımıza temizleyemeyiz. Ama şu saat oldu bir açıklama yok” ifadelerini kullandı. Bozdoğan, “Yaşanılan olay çok ciddi bir olay. Eğer ki kurşun 12 santimetre sağa gitse arabayı uçururdu. Adayı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir olay” diye konuştu. Memleket Partisi adaysız olduğunda diğer partilerin seçime rahat gireceğini kaydeden Bozdoğan, “Bir aday tutup da telefon açmaz mı? Böyle bir olay yaşanıyor, insan koşa koşa gelir. Diğer adaylara olsa, koşa koşa giderdik. ‘Geçmiş olsun’ derdik. Benim tuhafıma geliyor. Hiçbiri aramadı. Basın açıklaması yapmadılar” tepkisini gösterdi.