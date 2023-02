Önder İşleyen, Antakya'dan seslendi: 20 yıllık saltanat burada insanların tepesine çöktü

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:06

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:20

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ili etkiledi. SOL Parti, Antakya Defne Spor Salonu'nda depremzedelere destek olmak için dayanışma merkezi oluşturdu.

Antakya Defne Spor Salonu’nda topladıkları erzak, su ve benzeri malzemeleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturan SOL Parti, Türkiye’nin birçok yerinden destek yollamaya devam ettiğini açıkladı.

(Önder İşleyen)

“20 YILLIK SALTANAT BURADA İNSANLARIN TEPESİNE ÇÖKTÜ”

Dayanışmayı büyütme çağrısı yapan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, şunları söyledi:

“Şimdi Antakya’dayız bildik manada Antakya artık yok. Yok olmuş bir kentten söz ediyoruz. Her yıkıntının altında yardım çığlığını duyuyoruz. Neredeyse her evin her enkazın altından bu ses geliyor ama yardım edebilecek kimse yok. Burada insanlar kendi seferber olmuş durumda. Burada gönüllüler var ama gönüllülerin ya da insanların yapabilecekleri hiçbir şey yok ellerinde sadece kazma kürek var. Belki bir metre altındaki yakınlarına ulaşmak için çabalıyorlar ama mümkün olmuyor. Dolayısıyla görünüyor ki aslında devlet dediğimiz şey burada bu çöküntüden başka bir şey değil. 20 yıllık saltanat burada insanların tepesine çöktü, insanların hayatının üzerine çöktü. Gördük ki devlet denilen şey bir avuç haraminin banka hesapları ve onları koruyan sopadan başka bir şey değil. Eğer başka bir şey olsaydı burada insanların yardım çığlıklarına, feryatlarına el uzatan birileri olurdu.

“İNSANLAR DAYANIŞMAYLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR”

Burada hiçbir şey yok gerçekten. Ekmek, su, battaniye yok, 2 gündür yok. İnsanlar sokaklarda, enkazların altında. Bütün bunlar bize gösteriyor ki aslında bütün bu 20 yıl ülkeyi tüketti. Bütün bu 20 yılda bu ülkenin insanlarına dair ne varsa ortadan kaldırdı. İşte bugün de bunun sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Burada insanlar dayanışmayla ayakta durmaya çalışıyor biz de bu dayanışmanın parçası olarak elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ederek, yardımlarına koşarak, ellerini tutarak güç vermeye çalışıyoruz, çalışacağız. Bütün örgütümüz, arama kurtarmadaki arkadaşlarımız var. Dayanışma içerisinde bu seferberliği örgütleyen arkadaşlarımız var. Yollarda olan arkadaşlarımız var. Dayanışma ailesi olarak burada zor durumda olanlara evlerinde misafir edecek insanlara bir çağrı yaptık. Bütün bunlarla bu zorlukların üstünden gücümüzün yettiğince elbirliğiyle gelmek için burada durmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.”