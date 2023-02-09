Boks Federasyonu 50 gönüllü, deprem bölgesine gidiyor

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:52

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 17:52

Türkiye Boks Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde zarar gören bölgelere gitmek için 50 kişilik gönüllünün belirlendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, gönüllü listesinin Gençlik ve Spor Bakanlığından onaylandığı belirtilerek, "Afet Bölgesi Gönüllü Listemiz, AFAD tarafından da onaylandı. Afet bölgesine intikal edilecektir. Gün birlik günüdür. Bir kişiye dahi yardım ulaştırabilirsek ne mutlu bizlere. Allah yardımcınız olsun." denildi.

Gönüllü listesinin içinde sporcular ve antrenörler de yer alıyor.