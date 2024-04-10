Önemli olan sistem: ‘CHP’de öncelik makam değil demokratikleşme, kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti’
Parti kurmayları Özel’in makam derdi olmadığını belirterek “Kiminle başarılı olacaksak, kim Türkiye ittifakını devam ettirebilecekse, araştırmalarda öne çıkacaksa o adayla çıkılmalı” yorumunu yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dört yıl sonra yapılacak genel seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin futbol üzerinden örnek verdi. Sabah gazetesine verdiği röportajda kendisinin teknik direktör olduğunu söyleyerek “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” dedi. Özel’in bu sözleriyle bir makam derdi olmadığını vurgulamak istediğini belirten parti kurmayları, “Genel başkanın ‘İlla cumhurbaşkanı adayı olacağım’ diye bir düşüncesi yok. Daha önce de benzer şeyler söylemişti. Kiminle kazanılıyorsa, kimin adı öne çıkıyorsa onunla yola çıkacağız. Kimsenin şahsi bir beklentisi yok” ifadelerini kullandı.
"SORUN SİSTEMDE"
Son yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’da büyük bir başarı elde edildiğine dikkat çeken kurmaylar, “Toplumda bir önceki genel seçimlerde iki başkana yönelik de bir beklenti vardı. Dolayısıyla şimdi ikinci kez kazanınca bu konuşulmaya devam ediyor. Muhalefet kiminle kazanacaksa, kim Türkiye ittifakını devam ettirebilecekse, daha kucaklayıcı olursa o adayla çıkılmalı” yorumunu yaptı.
“Bu adaylık senaryosunda Özgür Özel parlamenter sisteme geçişin başbakanı olabilir mi” sorusunu da yanıtlayan partililer, henüz bu konuları konuşmanın erken olduğunu söyledi.
CHP kurmayları, “Şu anda
bir kişinin bir makama
gelmesi için hazırlanan
yönetim sisteminin
sıkıntılarını çekiyoruz.
Türkiye’deki her sorun
bugünkü sistemden, tek
adam düzeninden geldi.
Bizim isteğimiz birilerinin
başbakan, başkan, bakan
olması değil. Türkiye’nin
demokratikleşmesi,
kuvvetler ayrılığının
sağlanması, hukuk devleti
olması. Bunlar sağlandıktan
sonra kimin ne makama
geleceğinin önemi yok.
Genel başkanımızın
söylediği de bu” yorumunu
yaptı.
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