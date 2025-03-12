Önseçim için yurdu gezen İBB başkanının toplantı talebini bakanlığa bağlı müdürlük reddetti: İmamoğlu'na salon engeli

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

Durumu kamuoyuyla paylaşan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP’li yöneticilerin İmamoğlu’nun Kastamonu programı için Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek kapalı spor salonu tahsisi talep ettiğini ancak talebe olumlu yanıt verilmediğini duyurdu.

Gelişmeler üzerine İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu akşam saat 20.30’da yapacağı halk buluşmasının Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenmesine karar verildi.

HAZIRLIK MAÇI KONDU

Konu hakkında Cumhuriyet’e bilgi veren CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, buluşma için İl Spor Müdürü, Kastamonu Valiliği ve AKP Kastamonu milletvekilleriyle iletişim kurduklarını söyledi. Erbilgin, “Buluşmayı düzenlemek istediğimiz salonlardan birine, programda maç olmamasına rağmen, devlet hastanesi ve il spor müdürlüğünün özel voleybol maçını koymuşlar” dedi.

Kastamonu’daki gelişmelerin ardından bir açıklama yayımlayan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da İmamoğlu’nun 15 Mart akşamı düzenlemeyi planladığı Trabzon ziyaretinin gençlik ve spor il müdürlüğünce engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Öte yandan İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yapılacak önseçime kadarki il ziyaret programları belli oldu. Bugün Kastamonu’da düzenlenecek buluşmanın ardından İmamoğlu, yarın saat 13.00’te Bursa’da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda yurttaşla buluşacak. İmamoğlu, 15 Mart Cumartesi saat 12.00’de ise Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’ndaki buluşmaya katılacak ve ardından memleketi Trabzon’da saat 20:30’da konuşacak. 16 Mart sabahı Diyarbakır’a gidecek İmamoğlu, ardından akşam saatlerinde Erzincan’a geçecek. İBB ve TBB Başkanı, önseçimim yapılacağı 23 Mart’tan bir gün önce son olarak İstanbul’da yurttaşlarla buluşacak.

'TÜM DÜNYA SIRAYA GİRECEK'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk bölümünü Mart 2023’te hizmete açtıkları Yedikule Gazhanesi restorasyon alanında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte incelemelerde bulundu. Kadıköy Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’nin insan katılımı açısından rekor kırdığını belirten İmamoğlu, “Umuyorum sadece ulusumuzun değil, bütün dünyanın kuyruğa girerek gezecekleri muhteşem alanı birlikte yaşarız” ifadelerini kullandı.