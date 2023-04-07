Onur Akın: 'Sanatçının gücüne Meclis’te ihtiyaç var'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

CHP’ye hazırladığı “Kılıçdaroğlu Marşı”, “Bir Islık da Sen Çal”, “Ak Dediler Kara Çıktı”, “Bıktık Vallahi” ve “CHP Sen Demek” gibi seçim şarkıları ile de dikkat çeken Akın, “Meclis’te sanatçının birleştiren gücüne ihtiyacımız var” diyerek CHP’den aday adayı olduğunu açıkladı.

“Ülkemin sorunlarına duyarlı bir yurttaş olarak her zaman haktan, hukuktan, adaletten, eşitlikten ve emekten yana oldum” diyen Akın, sanat hayatı boyunca sevgiyi, barışı, dostluğu, ortak yaşam kültürünü, birliği ve beraberliği öncelikleri arasında tutan bir sanatçı duruşu sergilediğini belirtti.

TBMM’nin ülkemizdeki tüm renkleri taşıması gerektiğinin altını çizen Akın, “Bu nedenle sanatın, sanatçının; sanatsal emeğin karşılığını bulmasında son derece öneme sahip telif haklarının sorunlarını ve sanatçıların sosyal güvencelerinin yetersizliğini biliyor, çözümü için Meclis’te olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Denir ki ‘Sanatçı sanatçılığını yapsın, ne işi var siyasette...’ Tabii ki doğru değildir bu görüş. Sanatçı siyasete inceliği getirir. Derinliği getirir. Kucaklayıcılığı getirir. Yeni bir dil getirir. Renk getirir. Daha önemlisi şarkılarını dinleyen kitle farklı siyasi yelpazelerdedir. Müziğin büyüsüyle bu kesimler arasında köprüler kurar. Kaynaştırır farklı duranları. Önyargı duvarlarını yıkar. İnsanlar birbirlerini dinler. Ortak hedefler doğrultusunda yola çıkarır. Bunun için de Meclis’te olmak istiyorum.”

“Sanatın sıcak sesi Meclis’te de yükselsin…” diyen Akın, ‘Bir ıslık da sen çal’ diyerek destek çağrısında bulundu.