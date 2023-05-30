Onur Akın'ın da 'vize' tepkisi: 'Ülkem adına utanç duyuyorum'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:18

Güncelleme: 30.05.2023 - 18:18

Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarında artış devam ediyor. Volkan Konak'ın ardından ünlü sanatçı Onur Akın da Schengen vizesi alamadığını açıkladı.

Onur Akın, daha önce uzun süreli vize almasına karşın Almanya konsolosluğunun vize talebini reddettiğini belirterek "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!" ifadelerini kullandı.

Akın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım...

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"