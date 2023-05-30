Onur Akın'ın da 'vize' tepkisi: 'Ülkem adına utanç duyuyorum'
Sanatçı Onur Akın, Almanya’ya gidiş için Schengen vize başvurusuna ret cevap aldığını belirterek “Ülkem adına utanç duyuyorum” dedi.
Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarında artış devam ediyor. Volkan Konak'ın ardından ünlü sanatçı Onur Akın da Schengen vizesi alamadığını açıkladı.
Onur Akın, daha önce uzun süreli vize almasına karşın Almanya konsolosluğunun vize talebini reddettiğini belirterek "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!" ifadelerini kullandı.
Akın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım...
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"
#Almanya #Deutschland #vize #ret #sanatçı #konser pic.twitter.com/Bzqkv1jGPb— Onur Akın (@onurakinresmi) May 30, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a sert yanıt
- Üzgünüz
- Erdoğan 28 Mayıs gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?
- Özdağ'dan canlı yayında 'İmamoğlu' sorusuna yanıt
- YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Uçakta Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması
- İBB İmar Müdürü darbedildi!