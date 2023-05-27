Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'

Yayınlanma: 27.05.2023 - 14:19

Güncelleme: 27.05.2023 - 14:19

Türkiye'deki sığınmacı sayısı milyonları aştı. Resmi rakamlara göre Türkiye'de şu an toplam 6 milyona yakın yabancı var.

Ünlü sanatçı Volkan Konak da mülteci yoğunluğuna dikkat çekerek Almanya'dan vize alamadıklarını belirtti.

"ALMANYA’DAN İKİ KEZ RED ALDIK"

Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar; Dünyanın her yerinde konser veren bizler, Türkiye’ye giriş yapan, sayısı belli olmayan ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden, artık Avrupaya bile vize alamıyoruz ve Almanya’dan iki kez vize için red aldık, dolayısıyla mayıs ayı Almanya konserimizi iptal ettik.Dinleyicilerimizden özür diliyoruz.Ne diyeyim yazıklar olsun…