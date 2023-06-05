Onur Yaser Can davasında karar: 4 polise 6’şar yıl hapis cezası

Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:09

Güncelleme: 05.06.2023 - 17:09

ODTÜ mezunu Onur Yaser Can’ın, 2010 yılında narkotik polisi tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra intihar etmesine ilişkin dört polis ve bir bilirkişinin yargılandığı davanın 5. duruşması dün 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, 4 polis hakkında 'resmî belgeyi yok etme' suçundan 6 ‘şar yıl hapis cezası verilmesine, bilirkişinin beraatine ve dosyadaki işkence iddialarının araştırılması amacıyla dosyanın İstanbul Başsavcılığı’na gönderilmesine hükmetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALI

Duruşmanın başında söz alan Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Can, “Yargılamanın başından beri size sunduğumuz tüm deliller, tanıklıklar ve kamera görüntüleri abim Onur Yaser Can’a karşı örgütlü bir şekilde, zincirleme olarak işlenen ve onu ölüme sürükleyen sahtecilik, resmi belgeyi bozma ve yok etme, işkence, eziyet, kötü muamele ve intihara sürükleme suçlarını açık bir şekilde ortaya koydu. Ve bütün bunlar yapılan işkence ve kötü muamele ile ilgili mahkemenizin suç duyurusunda bulunması için yeterli şüphenin varlığına delildir” diye konuştu.

SANIKLAR DİNLENDİ

Ezgi Sevgi Can ve avukatlarının konuşmalarının ardından ise sanıkların savunmasına geçildi. Tüm sanıklar ifadelerinde beraatlerini talep etti. Sanık polis Hakan Aydın, “Soruşturmanın başından beri suçlama evrakta sahtecilikti. Ortada yeni bir delil olmadan ağzımız aranarak bir şey bulunur gayretiyle soru soruldu. Onur Yaser Can’a muhbirlik teklif ettiğimiz iddiası var. Yaser Can zaten başka birinin aracılığıyla uyuşturucu alıyor. Muhbirlik o alemi bilen kişilere teklif edilir” dedi. Sanık Onur Ülker ise yargılama sürecinde kendisi hakkında sürekli suç duyurusunda bulunulmasından dolayı muzdarip olduğunu belirtti.

MAHKEME SUÇ İŞLEMİŞTİR

Duruşma sonrası açıklama yapan Ezgi Sevgi Can, “Soruşturmanın yükümlülüğü yerine getirilmemiştir, suça ortak olunmuştur. Suç işlemiştir bu mahkeme. Bu polisleri korumaya devam ediyorlar. Bu kadar adaletsiz bir ülke. Burası adaletsizlik sarayıdır. Bu mahkemeler göstermelik mahkemelerdir.İşkence iddialarımızla ilgili temyize gideceğiz” dedi