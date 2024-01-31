Onursal Adıgüzel'den CHP'de istifa eden Battal İlgezdi'ye ziyaret

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:07
Onursal Adıgüzel'den CHP'de istifa eden Battal İlgezdi'ye ziyaret
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CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, üç dönem belediye başkanlığının ardından yeniden aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden Battal İlgezdi’yi ziyaret etti.

CHP’nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı: 

“İlçe Başkanımız Celal Yalçın’la birlikte Ataşehir’e önemli hizmetleri olan Kurucu Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’yi ziyaret ettik.”

 


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