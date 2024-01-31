Onursal Adıgüzel'den CHP'de istifa eden Battal İlgezdi'ye ziyaret

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:07

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:07

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, üç dönem belediye başkanlığının ardından yeniden aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden Battal İlgezdi’yi ziyaret etti.

CHP’nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:

“İlçe Başkanımız Celal Yalçın’la birlikte Ataşehir’e önemli hizmetleri olan Kurucu Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’yi ziyaret ettik.”