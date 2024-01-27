'Kılıçdaroğlu, CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'yi aradı' iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkan adayı gösterilmemesinin ardından CHP'den istifa ederek bağımsız adaylığını açıklayan Battal İlgezdi'yi aradığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:26
'Kılıçdaroğlu, CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'yi aradı' iddiası
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

'TASFİYE' İDDİASI

İlgezdi açıklamasında, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verenlerin tasfiye edildiğini iddia etmişti.

Barış Yarkadaş, sosyal medyadan bir son dakika bilgisi paylaştı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun İlgezdi’yi arayarak istifa kararının ‘yanlış’ olduğunu söylediğini bildirdi.

Yarkadaş sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"KILIÇDAROĞLU, BATTAL İLGEZDİ’Yİ ARADI… CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün zehir zemberek bir açıklama yaparak partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi aradı ve 'İstifa kararını doğru bulmadığını, bu tavrın CHP’ye zarar verdiği'ni söyledi."


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