Operasyon hesabı 'Ankara Kuşu'ndan Cumhuriyet Ankara Temsilcisine çirkin itham!

Sosyal medyada siyasete dönük 'operasyonel' paylaşımlar yapmasıyla bilinen 'Ankara Kuşu' isimli X hesabının yeni hedefi bu kez gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş oldu.

İlgili hesaptan yapılan paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazetemizde dün yayımlanan, Sertaç Eş ve yazarımız Işık Kansu'nun sorularına yanıt verdiği röportajdan söz edilerek "Konuştuğu gazeteci, rüşvet karşılığı Özel’e oy atan delegeleri pavyona götüren il başkanının kardeşi bu arada" iddiaları öne sürüldü. Sertaç Eş’in kastediliği iddialarla ilgili olarak temsilcimiz Sertaç Eş’ten yanıt geldi. Eş konuyla ilgili herhangi bir yakın akrabasının böyle bir faaliyette bulunmadığını operasyon hesabının bahsettiği kişiyle de soyadı benzerliği dışında bir yakın akrabalığının olmadığının altını çizdi.

Eş sosyal medya hesabından "Çok korktum iftirandan, haber yapamıyorum artık. Hesap vereceksin..." diye yazarak konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.









Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar 2020 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yaşar savcılık sorgusunun ardından “FETÖ propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Yaşar, birkaç ay sonra tahliye edilmişti.

Oktay Yaşar, Muharrem İnce'ye yönelik Sosyal medya üzerinden sahte pornografik video görüntüsü ve sahte dekont paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturmada da yargılanmıştı. Yaşar ve beraberindeki Veli Koçak isimli sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan beraatlerine hükmeden mahkeme, sanıklar hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.



