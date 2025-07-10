Operasyon yapılan belediyelerin meclislerinde çoğunluk CHP’de

İktidarın CHP’li belediyelere yönelik operasyonları sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili Zeydan Karalar, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Antalya Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olası senaryolar düşünüldüğünde, belediye meclislerindeki üye çoğunlukları CHP’den yana. Yani belediye başkanlarının görevden geçici olarak uzaklaştırılması sonucunda yerlerine, CHP’li başkanvekillerinin devam edeceği öngörülüyor.

İktidar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde sayısı artan CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarının ardından sırasıyla Adana, Antalya, Adıyaman illerine de operasyon yapıldı. Antalya Manavgat’ta gündeme gelen görüntülerin ardından Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul merkezli soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de tutuklanarak görevden uzaklaştırılan bir diğer başkan oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanırken, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Böcek ve Karalar İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla geçici olarak görevden uzaklaştırılırken Tutdere’ye ilişkin henüz böyle bir karar alınmadı.

OLASI SEÇİMLERDE BAŞKANVEKİLLERİ CHP’Lİ ÜYELERDEN ÇIKACAK

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine geçecek başkanvekillerinin hangi partiden seçileceği ise merak konusu oldu. Olası görevden uzaklaştırma koşullarında, belediye meclislerinde çoğunluk CHP’ye ait.

- Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Yasası’nın ilgili maddesi doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Temmuz Cuma günü olağanüstü toplanarak yeni başkanvekilini seçecek. Vali Hulusi Şahin’in imzasıyla belediyeye gönderilen yazıda, meclisin tek gündem maddesiyle toplanarak vekil başkanı belirlemesi talep edildi. Seçim, salt çoğunluk esasına göre yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 112 üyeden oluşuyor. 112 üyenin 76’sı CHP, 22’si AKP, 10’u MHP, 3’ü DP, 1’i ise bağımsız olarak mecliste yer alıyor. Söz konusu veriler ışığında, yeni seçilecek Başkanvekilinin CHP sıralarından olması öngörülüyor.

- Başkan Karalar, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tedbir amaçlı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Valilik tarafından başkanvekili seçim takvimi oluşturulmamış olsa da olası bir başkanvekili seçiminde Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de CHP’li üyeler çoğunluğu oluşturuyor. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP, 45 sandalyeye sahip. AKP 12, MHP ise 16 sandalyeye sahip. YRP 2, İYİ Parti 1 meclis üyesi çıkarırken, Saimbeyli'de ise seçimi kazanan bağımsız belediye başkanı Mahmut Dal ve yine Saimbeyli'den 1 bağımsız meclis üyesi büyükşehir meclisinde bulunmakta.

- Manavgat Belediye Başkanı Kara’nın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından henüz bir duyuru yapılmasa da, olası bir seçimde Manavgat Belediyesi meclis üye dağılımına bakıldığında da CHP’nin çoğunlukta olduğu görülüyor. Belediye meclisinde, CHP’nin 21, AKP’nin 10, MHP’nin ise 5 üyesi bulunuyor.

- Adıyaman’da Başkan Tutdere’nin görevden uzaklaştırılması söz konusu değil. Buna karşın olası bir başkanvekili seçimi senaryosunda, Adıyaman’da da CHP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu görülüyor. Adıyaman Belediye Meclisi’nde CHP 18, AKP 9, YRP ise 2 meclis üyesine sahip.

- 11 Haziran’da Başkanvekili seçilen Şahin’in de tutuklandığı Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde ise olası bir seçim senaryosunda, CHP'nin 23, AKP'nin 12 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Belediye Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin yeni başkan vekilini seçmek üzere 14 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacağı bildirildi.