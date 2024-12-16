ORC Araştırma'dan yeni anket: Tek bir soru soruldu, CHP birinci çıktı
ORC Araştırma, 'Türkiye Seçmen Eğilimleri Raporu'nu yayımladı. Buna göre, "Siyasi Partilerle ilgili her biri için oy verme eğiliminizi belirtir misiniz?" sorusuna verilen yanıtta CHP birinci parti oldu. İşte ayrıntılar...
ORC Araştırma 8-14 Aralık 2024 tarihlerinde 26 İlde 4100 katılımcıyla CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) düzenlenen, "Türkiye Seçmen Eğilimleri Raporu"nu kamuoyu ile paylaştı.
Katılımcılara, "Siyasi Partilerle ilgili her biri için ayrı ayrı oy verme eğiliminizi belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP BİRİNCİ OLDU
Bu soruya, CHP için yüzde 49, "Bu partiye oy verebilirim" yanıtını verilirken, bu rakam AKP için 43,6 puan oldu.
Diğer partiler ise şöyle sıralandı:
- MHP: 19,9
- DEM Parti: 16,3
- İYİ Parti: 14,5
- Zafer Partisi: 14,1
- Yeniden Refah Partisi: 13,8
- Yerli ve Milli Parti: 12,5
- Büyük Birlik Partisi: 12,2
- Türkiye İşçi Partisi: 10,6
- Anahtar Parti: 10,4
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 7,8
- Gelecek Partisi: 5,5
- Saadet Partisi: 4,3
- Demokrat Parti: 3,8
ORC Araştırma'nın paylaşımı şu şekilde:
"TÜRKİYE SEÇMEN EĞİLİMLERİ RAPORU"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 16, 2024
??Katılımcılara, Siyasi Partilerle ilgili her biri için ayrı ayrı oy verme eğiliminizi belirtir misiniz? sorusu yöneltilmiştir.
??Araştırma 08-14 Aralık 2024 tarihlerinde 26 İl'de 4100 Katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/pEqauoK2zy
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