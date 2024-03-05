ORC Araştırma’dan yeni İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
Seçime az zaman kala araştırma şirketlerinin anket çalışmaları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma, İzmir yerel seçimlerine ilişkin anket yaptı. Şirketin İzmir için gerçekleştirdiği yerel seçim anketinde CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ile AKP'nin adayı Hamza Dağ yarıştı.
Siyaset gündeminin tamamen yerel seçimlere odaklandığı şu günlerde; seçim anketleri de merak edilmeye devam ediyor. Adaylar sahada olmayı sürdürürken; kamuoyu anketleri de hem seçmenler hem de siyasiler tarafından yakından takip ediliyor.
Son olarak ORC Araştırma, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçim yarışına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Araştırmada seçmenlere "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
ORC Araştırma tarafından yapılan ankette; CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de, CHP ile AKP arasındaki yüzde 8,9'luk fark dikkat çekti.
Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yüzde 40,1 oy alırken, AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ yüzde 31,2 oy aldı.
İşte anketin sonuçları:
* CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay yüzde 40,1
* AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ yüzde 31,2
* İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale yüzde 13,6
* Kararsız yüzde 6,5
* DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Akın Birdal yüzde 5,5
* Diğer yüzde 3,1
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