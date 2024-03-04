MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:36

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:36

Siyaset gündeminin tamamen yerel seçimlere odaklandığı şu günlerde; seçim anketleri de merak edilmeye devam ediyor.

Adaylar sahada olmayı sürdürürken; kamuoyu anketleri de hem seçmenler hem de siyasiler tarafından yakından takip ediliyor.

'MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ' ANKETİ

Son olarak MetroPOLL Araştırma'nın şubat ayında gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasının "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinin sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsız, cevapsız ve protesto oyların" orantısal olarak dağıtılmasının ardıdan ilk sırada AKP yer aldı. AKP'nin puanı 33.1 oldu.

AKP'nin ardından CHP ikinci sırada yer aldı. CHP'nin puanı 31 olarak görüldü.

DEM Parti'nin 9.9 puana ulaştığı belirtilirken, MHP'nin puanı 6.5 oldu. Ankette İYİ Parti'nin puanı 6.3, Zafer Partisi'nin 2.7, Türkiye İşçi Partisi'nin 1.9, Yeniden Refah Partisi'nin 4.6 puanda olduğu görüldü.

CHP'NİN OYLARINDA ARTIŞ

Ankette 14 Mayıs Milletvekili Seçimi'nin sonuçları da verildi. Buna göre 14 Mayıs'a göre AKP'nin oylarında düşüş gözlemlenirken, CHP'de artış kaydedildi.

14 Mayıs'ta 35.73 oy oranına ulaşan AKP, 33.1 puana geriledi. 14 Mayıs'ta 28.51 oy oranına ulaşan CHP ise 31 puana yükseldi.

Ankete göre HDP oyunu yükseltirken, İYİ Parti'de düşüş gözlemlendi.