ORC'den çarpıcı anket: Gençlerin en başarılı bulduğu genel başkanlar belli oldu! İki isim listeye bile giremedi...

Muhalefetin “erken seçim” çağrıları sürerken; iktidar ise sandığa kapıyı kapamaya devam ediyor.

Bu süreçte kamuoyu araştırma şirketleri ise halkın nabzını ölçmeyi sürdürüyor. Son muhatap ise gençler oldu.

ORC Araştırma’nın genç seçmenler üzerinde yaptığı anket, siyasi eğilimleri ortaya koydu.

GENÇLERİN İLK TERCİHİ ÖZGÜR ÖZEL OLDU

ORC Araştırma şirketi, 17-29 yaş aralığında toplam 2 bin 160 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, “en başarılı bulunan genel başkanları” sordu.

Gençlerin en “başarılı” bulduğu siyasi parti lideri yüzde 35,4 oy oranı ile CHP lideri Özgür Özel oldu.

ERDOĞAN İKİNCİ, BAHÇELİ ÜÇÜNCÜ

AKP lideri ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 29,4 ile ikinci sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 15,8 oy oranı ile MHP lideri Devlet Bahçeli takip etti.

BABACAN VE DAVUTOĞLU LİSTEDE YOK

Sıralamaya Yerli ve Milli Parti lideri Teoman mutlu ile Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu da girdi.

DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu listede yer almazken, DEM Parti Eş Genel Başkanları da ilk 10 sıralamasında yer almadı.

13-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette siyasi parti liderlerinin sıralaması şöyle: