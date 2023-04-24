ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 7 puan fark attı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 15:41

Güncelleme: 24.04.2023 - 15:41

ORC Araştırma, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair son anketini paylaştı.

19-22 Nisan tarihleri arasında 29 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan anketler hata payı artı-eksi yüzde 1.8 olarak paylaşıldı.

Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları oy oranları şöyle oldu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,3

Erdoğan: Yüzde 42,4

İnce: Yüzde 6,1

Oğan: Yüzde 2,2

ORC Araştırma'nın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan 7,1 puan fazla oy alırken 0.7 puan farkla seçim 2. tura kalıyor. Milletvekili seçimlerinde ise en yüksek oyu AKP alıyor.

ORC, anket katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye de sordu. 29 ilde 3 bin 920 kişi ile yapılan araştırmada en yüksek oyu alan parti AKP oldu. Partilere göre katılımcıların verdiği oyların oranları şöyle:

AKP: Yüzde 32,8

CHP: Yüzde 28,6

İYİP: Yüzde 15,1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3