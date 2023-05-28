Ordu Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'da ne kadar oy aldı?
28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Ordu'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Ordu'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Ordu'da kaç oy aldı?
Ordu'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.
28 MAYIS ORDU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Ordu'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97'si açıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ORDU'DA NE KADAR OY ALDI?
Ordu'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35.43 oy aldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ORDU'DA NE KADAR OY ALDI?
Ordu'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64.57 oy aldı.
14 MAYIS ORDU SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Ordu seçim sonuçları! Ordu'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Ordu'da kaç oy aldı?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ORDU'DA KADAR OY ALDI?
Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yüzde 62.18 oranla oy aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU ORDU'DA KADAR OY ALDI?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da yüzde 32.42 oranla oy aldı.
SİNAN OĞAN ORDU'DA KADAR OY ALDI?
Sinan Oğan, Ordu'da yüzde 4.81 oranla oy aldı.
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