Ordu'da bir garip 'yılbaşı süslemesi' kararı: Esnafa 3 gün süre tanındı
Ordu’da esnaflara gönderilen tebligatta, dükkanların camlarına yapılan yılbaşı süslemelerinin kaldırılması için üç gün süre tanındı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, İlkafım İlçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerine gönderdiği tebligatta, dükkanların izinsiz olarak süslenen camlarını 3 gün içinde kaldırmalarını istedi. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
3 GÜN SÜRE TANINDI
Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflara gönderilen tebligatta, dükkanların camlarına yapılan süslemelerin kaldırılması için üç günlük bir süre tanındığı bildirildi.
OBB'nin Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerinin dış cephelerinde izinsiz olarak yapılan süslemelerin kaldırılması gerektiği belirtildi.
‘İZİNSİZ’ BAHENESİ
Dükkanlarını süsleyen esnafa gelen tebligatta şu ifadeler yer aldı:
“Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 2021/22 Nolu Kent Estetiği Kurulu Kararına İstinaden; Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesinde faaliyet gösteren işyerinizin dış cephesinde izinsiz olarak yapmış olduğunuz süslemelerinizi 3 (üç) gün içerisinde kaldırmanız, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı hususu tarafınıza tebliğ olur.”
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