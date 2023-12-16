Ordu'da bir garip 'yılbaşı süslemesi' kararı: Esnafa 3 gün süre tanındı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:39

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:46

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İlkafım İlçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerine gönderdiği tebligatta, dükkanların izinsiz olarak süslenen camlarını 3 gün içinde kaldırmalarını istedi. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

3 GÜN SÜRE TANINDI

Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflara gönderilen tebligatta, dükkanların camlarına yapılan süslemelerin kaldırılması için üç günlük bir süre tanındığı bildirildi.

OBB'nin Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerinin dış cephelerinde izinsiz olarak yapılan süslemelerin kaldırılması gerektiği belirtildi.

‘İZİNSİZ’ BAHENESİ

Dükkanlarını süsleyen esnafa gelen tebligatta şu ifadeler yer aldı:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 2021/22 Nolu Kent Estetiği Kurulu Kararına İstinaden; Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesinde faaliyet gösteren işyerinizin dış cephesinde izinsiz olarak yapmış olduğunuz süslemelerinizi 3 (üç) gün içerisinde kaldırmanız, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı hususu tarafınıza tebliğ olur.”