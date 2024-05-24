‘Organizenin bilgisayarlarına el konuldu’ iddiası

Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2024 - 04:00

Duruşma başlamadan önce Ayhan Bora Kaplan, mahkeme başkanına yönelik, “Efendim bir tanem.” sözleri nedeniyle mahkeme başkanından özür diledi.



Eski AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kurt, davaya şikâyetçi sıfatıyla katılan Erkan Doğan’ın ifadelerinin “baz kayıtlarıyla” uyuşmadığını iddia ederek “Bu adamda her türlü numara var. Peki, niye böyle oldu? Polislerin koltuk sevdasından, bunun da (Doğan) para sevdasından dolayı oldu. Sonu olmayan bir yola giriyoruz” dedi. Kurt’un diğer avukatı Muhammet Hardalaç ise İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Ankara Emniyeti’ne yönelik hazırladığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen rapor hakkında konuştu. Avukat Hardalaç, “Organizede bir klik var. Organizenin bütün bilgisayarlarına el konulmuş deniliyor” demesi dikkat çekti.

Kaplan’ın avukatı Rıdvan Şahin ise “Benim müvekkilim en hızlı kolluk soruşturulmasına neden oldu. Bizim dosyamız, aydınlık yönden mi karanlık yönden mi bilmiyorum, tarihe geçecek” diye konuştu. Duruşma bugüne ertelendi.

