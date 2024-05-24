‘Organizenin bilgisayarlarına el konuldu’ iddiası
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 20’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde dün de devam edildi.
Duruşma
başlamadan önce Ayhan Bora
Kaplan, mahkeme başkanına
yönelik, “Efendim bir tanem.”
sözleri nedeniyle mahkeme
başkanından özür diledi.
Eski AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kurt, davaya şikâyetçi sıfatıyla katılan Erkan Doğan’ın ifadelerinin “baz kayıtlarıyla” uyuşmadığını iddia ederek “Bu adamda her türlü numara var. Peki, niye böyle oldu? Polislerin koltuk sevdasından, bunun da (Doğan) para sevdasından dolayı oldu. Sonu olmayan bir yola giriyoruz” dedi. Kurt’un diğer avukatı Muhammet Hardalaç ise İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Ankara Emniyeti’ne yönelik hazırladığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen rapor hakkında konuştu. Avukat Hardalaç, “Organizede bir klik var. Organizenin bütün bilgisayarlarına el konulmuş deniliyor” demesi dikkat çekti.
Kaplan’ın avukatı
Rıdvan Şahin ise “Benim
müvekkilim en hızlı kolluk
soruşturulmasına neden oldu.
Bizim dosyamız, aydınlık
yönden mi karanlık yönden mi
bilmiyorum, tarihe geçecek”
diye konuştu. Duruşma
bugüne ertelendi.
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