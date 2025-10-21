Orkun Özeller'den 'video' talebi: 'Hükümlü teröriste verilen, Türk subayından esirgenmez diye düşünüyoruz'

"Çözüm sürecine" ilişkin eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayetçi olmasıyla 34 gündür Silivri’de tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller’den dikkat çekici bir hamle geldi.

Özeller, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundaki sürece ilişkin video mesaj paylaşımı talebinde bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan ve “Biz üstünlerin hukukuna değil hukukun üstünlüğüne inananlardanız. İnfaz hukukumuz aslında böyle bir talebi karşılamıyor” diyen Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, “Bu talep, devletin birliğine ve ülkemizin bütünlüğüne kastetmiş bir teröriste, hukuksuzca bu imkanın verilmesinin hesabını soran bir taleptir” dedi.

Bakan Tunç’un önce “Mevzuatımızda bir hükümlünün kamuoyuna videoyla seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor” dediğini anımsatan Av. Kozan, sözlerine şöyle devam etti:

“Temmuz’da ne oldu da mevzuatın, yani Türk hukukunun imkan vermediği bu hadise gerçekleşti? Kim kanuna rağmen, kanuna muhalefet ederek bu videolu mesaja izin verdi? Türk Milletine travma yaşatıldı. Eğer biz yolunu bilmiyorsak bu talebimize gelecek cevapla öğreneceğiz. Sonuçta hükümlü bir terörist başına verilen hak, masumiyet karinesinden faydalanan bir kahraman Türk subayından esirgenmez diye düşünmek istiyoruz.”

Öte yandan Özeller, Aynı gün TBMM’ye sunduğu dilekçede ise Numan Kurtulmuş’a hitap ederek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunda dinlenilmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya paylaşımları sonrası hakkında “Kamu personeline hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatılan emekli albay Orkun Özeller, 17 Eylül’de tutuklandı.

Tutuklandığı gün hakkında başka dosyadan takipsizlik kararının kaldırıldığı ortaya çıkan Özeller, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi 9 Nolu L Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.

İki dosyası tek davada birleştirilen Özeller’in ilk duruşması, 12 Kasım 2025 saat 11.30’da İstanbul 8. Asliye Mahkemesi’nde görülecek.