Orman yakmaktan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı, gerekçeli kararı açıklandı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:11

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında geçen yıl 24 Eylül’de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim 2021’de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı. Güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.

YANGIN ÇIKARDIKTAN SONRA YAKALANDI

Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz bekleyerek, 4 Ekim’de şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheli Ali Kurttepe'yi yakaladı. Kurttepe'nin motosikletindeki aramada koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 euro, 1160 TL, 7 bin Irak dinarı, 10 dolar ve Erbil’e yolcu bileti, şişe içerisinde 1,5 litre benzin ve kibrit kutusu ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda Ali Kurttepe, bir süre önce ailesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, sokakta yaşadığını, kızgınlığı için orman yangınları çıkardığını söyledi. 24 Eylül ve 4 Ekim’deki yangınları kendisinin çıkardığını anlatan Kurttepe, diğer yangınlardan haberi olmadığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edileni Kurttepe, tutuklandı.

Kurttepe hakkında yürütülen soruşturmanın ardından ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma’ suçundan da müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanık Ali Kurttepe’nin PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, 24, 29 ve 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'den aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı belirtildi.

YANGIN BÖLGELERİNDE MOTOSİKLET İZİ BULUNMUŞ

İddianamede, sanığın orman yangını çıkardıktan sonra takip edilerek yakalandığı 4 Ekim'de, polisten kaçarken kullandığı motosiklette şişe içerisinde 1,5 litre benzin, üst aramasında da kibrit kutusu, bin 160 lira, 620 euro, 10 dolar ve 7 bin Irak Dinarı ve Erbil'e yolcu bileti bulunduğu vurgulandı. Çukurova ilçesi Kurttepe mevkiinde 24 Eylül’de çıkan orman yangını bölgesinde itfaiye ekiplerinin bir cep telefonu bulduğu ve bunun sanığa ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

YANGINLARA İLİŞKİN HABERLERİ TAKİP ETMİŞ

İddianamede, sanığın 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye geldikten 1 gün sonra kasten orman yangını çıkardığı kaydedildi. Sanığın üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lilerle bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hattı olduğu bildirilen iddianamede, telefonun ‘internet geçmişi’ üzerinde yapılan incelemede de sanığın, ormanları yakmadan önce yangınlara ilişkin haberler okuduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Kurttepe ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları dikkate alınarak sanığın kentte 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığını belirtti. Sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğunun göz önünde bulundurulduğunu bildiren savcı, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE CEZALANDIRILDI

Savunması alınan sanık, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Çok pişman olduğunu vurgulayan Kurttepe, "Ormanı yakmak gibi bir amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamı kararlaştırılan sanığa, 100 bin lira da adli para cezası verildi.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Dav ada, sanık hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı. HTS analiz incelemeleri, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sunulan belgeler, olay yeri tutanakları, olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlara yer verilen kararda, Ali Kurttepe'nin terör örgütü PKK mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve örgütün talimatıyla yangınları çıkardığı anlatıldı. Kararda, sanık Ali Kurttepe'nin yargılama aşamasında çelişkili beyanlarda bulunduğu vurgulanarak, "Telefon almak isteyen kişinin gelişen teknoloji çağında telefonun ilgili mağazaya gelip gelmediğini çok daha kolay teknolojik imkanlarla öğrenebileceği, Adana'dan Kuzey Irak'a gitmesine gerek olmadığı, telefonunun bozulduğunu öne sürerek telefonunu ormana götürüp yakmak istediğini ileri süren sanığın bu ifadesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ayrıca sanık yanındaki benzini 'kendini yakmak' için bulundurduğu şeklinde beyanda bulunsa da hayatına son vermek isteyen kimsenin yarım şişe benzinle kendini yakarak bunu yapmasının pek mümkün olmadığı gibi, aynı anda 300 metre mesafede iki ayrı noktada peş peşe böyle bir şeyi de yapamayacağı görülmekle baştan sona çelişkili ve tutarlı olmayan, hayatın olağan akışına ve dosya kapsamındaki somut tespitlerle tamamen uyumsuz olan savunmasına mahkememizce itibar edilmemiştir" denildi.

"YANGIN ÇIKARMA KARŞILIĞINDA PARA ALDI"

Kararda, sanığın ifadelerinin gerçekleri yansıtmadığına değinilerek şu bilgilere yer verildi:

"Ali İhsan Ergin K. yakalandığında kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için cep telefonunda, Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra ise kasten orman yangını başlattığı, kentte 24, 29, 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı, inkar etmesine karşın HTS analiz raporu içeriğine göre terör örgütü PKK adına eylemleri bulunan 5 kişiyle görüşme kaydının bulunduğu, sanığın kullanımındaki cep telefonunun her seferinde olay yerinden son kez sinyal bilgisi verdiği ama tüm yangınların telefonun son sinyal verdiği andan bir süre sonra telefonun kapalı olduğu saat aralığında gerçekleştiğinin tespit edildiği, bu durumda sanığın suçu işlerken özellikle geride delil bırakmamak kastıyla hareket ettiği ve bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir."