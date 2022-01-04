Şahan Gökbakar'dan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na tepki: 'Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek?'

04 Ocak 2022 Salı, 13:40

Geçen yaz meydana gelen yangınlarda Bakanlığa ve Türk Hava Kurumu'na (THK), 'uçakların hangarlarda bekletilmesi' ve 'yetersiz müdahale' eleştirileri yöneltilmişti. 2021 yazında yaşanan büyük orman yangınlarında büyük çabayla söndürme çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, o günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorduğu soruyu bu kez yaz gelmeden sordu.

"HERHANGİ BİR ADIM ATTINIZ MI?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökbakar, yaz gelmeden amfibik yangın uçağı talebini yeniden dile getirdi. Ünlü komedyen, paylaşımında, "Eveeet, 5-6 ay geçti o yangın felaketlerinin üzerinden. AMFİBİK YANGIN UÇAĞI FİLOSU kurmalıyız diye defalarca söyledim. Bu yaz gelmeden, yine hazırlıksız yakalanmadan bu uçakları almalıyız. Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı?" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ünlü komedyenin Bakan Pakdemirli'ye yönelttiği sorunun ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Bakanlık, orman yangılarıyla mücadele için ihale sürecinin başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

"ORMAN YANGINI İHALEYİ Mİ BEKLEYECEK?"

Bakanlığın bu açıklamasının ardından, Gökbakar'dan tepki gecikmedi. "Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek?" diyen ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Bakanlığın aldığı kararı eleştirdi.

Gökbakar, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hala ihale yapacağız vs.! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil, çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35 m dolar bedeli. 6130 litre atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor."

"İhale niye yapılır? Birçok seçenekten en uygunu, en uygun fiyata alınabilsin diye. Ama bu konu, zaten çok çeşitlilik olan bir alan değil. Akdeniz coğrafyasına en uygun (manevra, sürat) uçak bu yeni VikingAir 515. Bakanlık olarak arasanız ve sipariş etseniz keşke."

"Bakın 515, günde 690 ton su atıyor. 112 kere denizden su alarak yapıyor bunu. Bizim zar zor kiraladığımız uçak ve helikopter altta. İkisi bunun kadar atamıyor. Sonra yanıyor ormanlar tabii. Bu 30-35 milyon dolar. Milyarlarca dolar ona buna harcanırken şu alınmayınca, insan çok üzülüyor..."