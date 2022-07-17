CHP'li Ahmet Akın, Balıkesir'deki orman yangının enerji nakil hatlarından kaynaklığını açıkladı

17 Temmuz 2022 Pazar, 22:52

Gazetemiz Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, geçtiğimiz günlerde Datça ve Çeşme'deki yangınların enerji nakil hatlarından kaynaklı çıktığına dikkat çekmişti.

Orman yangınlarının son 10 yıllık ortalamanın 16 katı büyüklüğüne ulaştığını belirten Mollaveisoğlu, "AKP iktidarının koruması altında olan enerji şirketleri 'maliyeti yüksek' gerekçesi ile enerji hatlarına bakım yapmıyorlar. Bu hatlar şiddetli rüzgârda ya kopuyor, ya da birbirlerine değerek kıvılcım şelalesi yaratıyorlar. Hatların altındaki orman örtüsü de maliyet gerekçesi ile temizlenmiyor" demişti.

Mollaviesoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oysa Orman Genel Müdürlüğü ile enerji şirketlerinin yaptığı sözleşmelerde 'bakım şartı' açıkça yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) şirketleri denetlemek ve uyarmakla yükümlü. Nakil hatlarındaki ihmaller ve bakımsızlık yangına neden olursa enerji şirketlerini çok ciddi ceza ve tazminatlar bekliyor.

Datça ve Çeşme yangınlarının diğer yangınlardan bir farkı var. O da yetkililerin sorumluyu açıkça ifade etmiş olması. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Yangının ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattından çıktığı anlaşılmıştır' dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Çeşme Ovacık’taki yangına, kopan yüksek gerilim tellerinin neden olduğunu söyledi. Yani yetkililer ilk kez enerji şirketlerini koruma gereği duymadan gerçeği ifade ettiler."

BALIKESİR'DEKİ YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kepsut’un Karagöz mahallesindeki ormanlık alanda bugün çıkan ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

İtfaiye personelinden bilgi alan Akın, daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığını duyurdu. Akın, şunları kaydetti:

“Balıkesir Kepsut Karagöz mahallemizde çıkan yangında onlarca hektar orman yok oldu. Soğutma devam ediyor. Yangının sebebi, enerji nakil hatları. Yine yatırım yok, yine milletin parası yatırımda değil şirketlerin kasasında. Sonuç, kaybedilen ormanlar, elektriksiz mahalleler.”