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Orman yangınlarına karşı Saray'da 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturuldu

Orman yangınlarına karşı Saray'da 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturuldu

25.07.2025 15:17:00
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Haber Merkezi
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Orman yangınlarına karşı Saray'da 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı yapıldı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı toplantıda; son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi.

Toplantıda, ileriki döneme ilişkin her bir bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu. 

İlgili Konular: #orman yangını #Cumhurbaşkanlığı Sarayı

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