Ortağıyla ters düştü! Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:21

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, enflasyon için ''biraz daha zaman'' istedi. Öte yandan, HÜDA PAR'ın anayasanın 4'üncü maddesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA ZAMAN"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Koronavirüs salgınıyla beraber, global ekonomideki dengelerin hala yerli yerine oturmadığını görüyoruz. Enflasyonun biraz daha zaman alacağı anlaşılıyor. Birçok bölgede yeni çatışmalarla karşılaşıyoruz. İsrail gerilimi tırmandırıyor. Tüm bunların ülkeleri korumacılığa ve yeni yatırımlar konusunda aşırı ihtiyatlı davranmaya ittiğinin farkındayız. Avrupa'daki birçok ülke büyüme oranlarını düşürmektedir.

Bugüne kadar inşaat sektörünün gelişmesine yönelik her adımımız itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Müteahhitlik firmalarımızın özellikle yurt dışında yazdığı başarı hikayesi ısrarla görmezden gelindi, yok sayıldı.

Oysa biraz ekonomi bilseler, inşaat sektörünün ne derece kritik konuma sahip olduğunu anlayabilirlerdi. Türk müteahhitlik sektöründe firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız. Gelir sıralamasına göre ise ilk 8 ülkeden biriyiz.''

"MAKSİMALİST YAKLAŞIMLAR SÜRECE ZARAR VERİYOR"

Erdoğan, anayasa tartışmalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

''Mevcut anayasanın Türk demokrasisine yakışmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Maksimalist yaklaşımların sürece zarar verdiğini düşünüyoruz. Şiddeti teşvik etmediği hakarete varmadığı sürece katılmasak ya da doğru bulmasak dahi siyasette farklı fikirlere müsamaha ile yaklaşmak zorundayız.

Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir derdi yoktur. Biz mümkün olan en geniş mütabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek tarafındayız.''