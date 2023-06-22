Oruç Baba İnan kimdir? Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan kaç yaşında, nereli?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan oldu. Yurttaşlar, Oruç Baba İnan hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Oruç Baba İnan kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Oruç Baba İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Oruç Baba İnan kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan kaç yaşında, nereli? İşte, Oruç Baba İnan hakkında merak edilenler...
ORUÇ BABA İNAN KİMDİR?
2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Oruç Baba İnan, 1981 yılında Konya Yunak’ın Çayırbaşı Köyü’nde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü dereceyle tamamladı.
Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından, üst düzey görevler üstlenen İnan, Konya Şeker Torkunun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde bulundu.
Kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde bulunan İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre AŞ'de CEO yardımcısı olarak görevini yürütüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;
Ahmet Yozgatlıgil
Çetin Ali Dönmez
Oruç Baba İnan
Zekeriua Çoştu
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