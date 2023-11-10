Osman Kavala'dan Bahçeli'ye: Bu çirkin suçlama çürütüldü

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:39

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:44

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında kendisini hedef alan sözleri üzerine açıklama yaptı.

Bahçeli'nin “Osman Kavala Sorosçudur, casustur” sözlerine tepki gösteren Kavala, casuslukla ilgili yargılamadan beraat ettiğini hatırlatıp "Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir" dedi.

2 bin 201 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Kavala'nın açıklaması şöyle:

“MHP Genel Başkanı, benim 'Sorosçu ve casus' olduğumu söylemiş. George Soros’la Açık Toplum Vakfı’nın diğer yönetim kurulu üyelerininkinden farklı bir ilişkim olmadığını daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştım. Casusluk suçlamasının ilk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasının ardından beni hapiste tutmak için yaratılmış olduğu biliniyor. Alenen yasalarımıza aykırı bir şekilde kurgulanmış olan bu çirkin suçlama çürütüldü ve düşürüldü. Hukuksuzlukla malul iddiaların siyaseten kullanılması, en başta demokrasi kültürümüze zarar verir. Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı konuşmada Can Atalay, Tolga Şardan, Osman Kavala, Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti. Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısındaki konuşmasında bunun üzerine "Tavsiyem odur ki kimse hesap hatası yapmasın. Zillet projesine ülkeyi teslim etmeyeceğiz. İkiyüzlü anlayış karşımızdadır. Bunların irtibatları sancılı ve karanlıktır. CHP'ye diyorum ki Demirtaş teröristtir, hedef bölücüdür. Osman Kavala Soros'çudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir" demişti.