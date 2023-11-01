Osman Kavala’dan cezaevindeki 6'ncı yılında açıklama: Umudumu kaybetmedim

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:21

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:21

1 Kasım 2017’de tutuklanan sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, tutukluluğunun altıncı yılında yayınladığı mesajda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların son bulmasını umdu. Kavala, mesajında Türkiye’deki ‘hukuksuzluğu’ da vurgulayarak, “Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim” dedi.



Kavala’nın açıklaması şöyle:

“6 yıl boyunca suç işlediğime dair hiçbir delil olmadan cezaevinde tutuldum. Bunun sona ermesini beklerken Yargıtay kararıyla hukuksuzluğun onanması ile infaz koşullarım ağırlaştı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin kendisi de hapis deneyimi yaşamış olan Vaclav Havel adına verdiği ödüle layık görülmem bana onur verdi. Ancak, Hamas’ın sivillere saldırı eylemi ve İsrail bombardımanının Gazze’de yarattığı felaket sevinmeme fırsat vermedi. Filistin’de büyük acılara sebep olan terör ve şiddet ortamını besleyen adaletsizliklere karşı tüm uluslararası kuruluşların daha fazla duyarlılık göstereceklerini ve uluslararası hukuk normlarına uygun biçimde barışın sağlanması için güçlü bir inisiyatif alacaklarını umuyorum.

Havel’in dediği gibi, 'en önemlisi umudu kaybetmemek'. Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim."



